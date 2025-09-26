Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Γκο Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League

Μετά την εντυπωσιακή εκκίνηση με το 4-1 στη Βέρνη απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, το «τριφύλλι» φιγουράρει μόνο του στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας και θέλει να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό του σερί. Η ομάδα του Κόντη επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί την «πρωτάρα» Γκο Αχέντ Ιγκλς, που πέρσι έγραψε ιστορία κατακτώντας το κύπελλο Ολλανδίας.



Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να παγιώσουν την κυριαρχία τους στη League Phase και να δείξουν πως η εικόνα της Βέρνης δεν ήταν τυχαία. Από την άλλη, οι Ιγκλς, αν και ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από τη Στεάουα (0-1), έρχονται αποφασισμένοι για ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει ζωντανούς στη διεκδίκηση βαθμών. Η σέντρα της δεύτερης αγωνιστικής είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 19:45.