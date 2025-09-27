Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA Europa League Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ζαρουρί και Κώτσιρας στην καλύτερη ενδεκάδα του Europa League

Η καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής του Europa League ψηφίστηκε από την εφαρμογή «Flashscore». Μέσα σε αυτήν Ζαρουρί και Κώτσιρας.

EUROKINISSI
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανας Ζαρουρι οπού πέτυχε χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 της Γιούνγκ Μπόις στην Βρέμη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Μαροκινός επιθετικός σημείωσε το πρώτο «χατ τρικ» της καριέρας του και έγινε ο τέταρτος παίχτης του Παναθηναϊκού που σημειώνει τουλάχιστον τρία γκολ σε ευρωπαϊκό αγώνα.

Πέρα από αυτόν όμως, εξαιρετική παρουσία είχε και ο Γιάννης Κώτσιρας, ο οποίος μοίρασε  μια ασίστ, ενώ είχε 31/35 σωστές μεταβιβάσεις3/4 πετυχημένες σέντρες και κέρδισε 4/7 μονομαχίες που κλήθηκε να δώσει. Αυτό έδωσε σε αμφότερους τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» μια θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League , που κυκλοφόρησε η γνωστή εφαρμογή «Flashscore».

Ο Μαροκινός βαθμολογήθηκε με 9,9, μόλις 0,1 από το καθαρό 10. Από την άλλη ο Έλληνας μπακ, έλαβε 8,4 για όλα όσα έκανε από την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα και τοποθετήθηκε στην αριστερή μεριά της άμυνας όπως αριστερά έχει τοποθετηθεί και ο Ζαρουρί δημιουργώντας μια  «πράσινη» πλευρά.

Την ενδεκάδα συμπληρώνουν οι Μάρκο Μπιζό (8.3 Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0), Ταϊρίς Ασάντε (8.5 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0), Σανσέλ Εμπεμπά (8.2 Λιλ - Μπραν 2-1), Γιάκουμπ Κίβιορ (8.5 Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1), Μπράιαν Χέιεν (8.7 Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1), Μπιλάλ Ελ Κανούς (8.4 Στουτγάρδη - Θέλτα 2-1), Μαξ Εγκεστάιν (8.3 Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1), Άντονι (8.4 Μπέτις - Νότιγχαμ 2-2), Ίγκορ Ζεσούς (8.5 Μπέτις - Νότιγχαμ 2-2). 

