ΑΕΚ - Παναιτωλικός 2-1: Γκολ και ασίστ του 20χρονου Καλοσκάμη στην εύκολη επικράτηση της Ένωσης

Η ΑΕΚ έπαιξε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναιτωλικό και με δύο γκολ καθάρισε από νωρίς την υπόθεση νίκη στην 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Σκόρερ για την ομάδα του Νίκολιτς ήταν οι Πιερό και Καλοσκάμης. Ο Παναιτωλικός μείωσε σε 2-1 με γκολ του Aγκίρε από την άσπρη βούλα.

Το ματς

Η ΑΕΚ όπως αναμενόταν μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή. Η πρώτη καλή φάση στο ματς ήρθε στο 10' όταν ο Πένραϊς πέρασε την μπάλα στο χώρο για τον Ζοάο Μάριο, ο Πορτογάλος έσπασε ξανά στον Σκωτσέζο, ο οποίος όμως πλάσαρε άουτ. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 22' μετά από όμορφη συνεργασία των παιχτών της ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο έκανε μια ντρίμπλα, σούταρε στα σώματα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Λίγα λεπτά αργότερα (26') η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Πιερό, όταν μετά από σέντρα του Μάνταλου, ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο επιθετικός από την Αϊτή, σκόραρε με το κεφάλι. Το 1-0 επικυρώθηκε με μία μικρή καθυστέρηση, αφού υπήρχε έλεγχος VAR για οφσαίντ στην φάση.

Οι παίχτες του Νίκολιτς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και μετά το γκολ και έχασαν ευκαιρίες με τον Βίντα στο 30΄ και τον Πιερό στο 31'. Η πρώτη τελική για τους Αγρινιώτες ήρθε στο 44' όταν το μακρινό σουτ του Μπουχαλάκη, μπλόκαρε ο Μπρινιόλι.

Στο 45+1' η ΑΕΚ πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Ζοάο Μάριο να στρώνει την μπάλα στον Καλοσκάμη, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά στη γωνία του Ζίβκοβιτς για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός έβαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του και στο 49' απείλησε με δυνατό σουτ του Κοντούρη εκτός περιοχής, ενώ στο 72' είχε διπλή ευκαιρία να μειώσει με το διαγώνιο σουτ του Ενκολόλο έπειτα από τακουνάκι του Άλεξιτς, που απέκρουσε ο Μπρινιόλι και στην επαναφορά ο Ματσάν πλάσαρε πάνω στον Βίντα.

Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία να σημειώσει και νέο τέρμα, αφού ο Γιόβιτς σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι από μικρή απόσταση και σε κενή εστία στο 76'.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Αγκίρε μείωσε για την ομάδα από το Αγρίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μετά από χέρι του Βίντα μέσα στην περιοχή.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63' Μαρίν), Καλοσκάμης, Ελίασον (63' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85' Κουτέσα), Πιερό (63' Γιόβιτς)

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79' Αγκίρε), Κόγιτς (38' Μπουχαλάκης), Μίχαλακ (79' Εστεμπάν), Ματσάν (87' Νικολάου), Ενκολόλο, Άλεξιτς (79' Σμυρλής)