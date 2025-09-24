Κύπελλο Ελλάδας: Δύο στα δύο για ΟΦΗ - Εγραψε ιστορία η Ελλάς Σύρου

Η 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έλαβε δράση και την Τετάρτη 24/9, ενώ ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη (25/9) με το παιχνίδι Ηρακλής-Ηλιούπολη στις 15:00.

Athens Καλλιθέα - ΟΦΗ 0-1: Με λυτρωτή Σαλσέδο έκανε το 2 στα 2

Μετά το 3-0 απέναντι στην Καβάλα στην πρεμιέρα,με νίκη συνέχισε την πορεία του στην league phase του κυπέλλου Ελλάδας ο Ο.Φ.Η καθώς επικράτησε στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης» επί της Athens Καλλιθέας με 0-1. Το μοναδικό γκόλ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σαλσέδο μετά απο συνεργασία Νέιρα-Καραχάλιου στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.Οι Κρητικοί συνεχίζουν με 2 στα 2 νίκες και 4-0 τέρματα.

Athens Καλλιθέα: Κρέσπι, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Μάτιεβιτς, Πανάγου, Κριμιτζάς (74′ Μεταξάς), Μαυρίας (63′ Σαρδέλης), Παυλάκης (46′ Φροσύνης), Βασιλόγιαννης (74′ Σαταριάνο), Γκολφίνος, Ζωγραφάκης (63′ Καντίγιο).



ΟΦΗ: Λίλο, Μαρινάκης (86′ Γκονζάλες), Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Χατζηθεοδωρίδης (86′ Λέουις), Καραχάλιος, Νέιρα (67′ Βούκοτιτς), Φούντας (34′ λ.τρ. Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67′ Ρακόνιατς).



Βόλος - Ατρόμητος 1-1: Έδωσε τον πόντο ο Τσαντίλας στους Περιστεριώτες

Απο έναν βαθμό πήραν στον Βόλο η τοπική ομάδα και ο Ατρόμητος. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι το σκόρ για την ομάδα του Βόλου άνοιξε ο Ζαρζάνα στο 38ο λεπτό, με τον Παναγιώτη Τσαντίλα να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους στο 76' και να χαρίζει τον πόντο στην ομάδα του. Βόλος και Ατρόμητος έχουν απο μια νίκη και μια ισοπαλία μέχρι στιγμής στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Βόλος: Αντεμπάγιο, Μυγάς, Λαγονίδης, Κάργας(Σόρια 46'), Σινανάι(Λεγκίσι 54'), Μαρτίνες(Χέρμανσον 46'), Μπουζούκης(Γρόσδης 70'), Ασεχνούν, Ζαρσάνα, Χουάνπι(Κόμπα 46'), Μάκνι.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος(Μανσούρ 75'), Παπαδόπουλος(Γιούρονεν 64'), Τσιγγάρας, Καραμάνης(Μουτουσαμί 64'), Γιουμπιτάνα(Μπακού 46'), Παλμεζάνο, Τσαντίλας, Φαν Βεερτ(Μίχορλ 73').

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0: Ιστορική νίκη στο καινούργιο στολίδι της

Μεγάλη νίκη για την Ελλάς Σύρου, καθώς η επικράτηση αυτή απέναντι στο Αιγάλεω με 3-0 είναι η πρώτη της στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδος. Η νίκη αυτή έρχεται επίσης στο νέο της υπερσύγχρονο γήπεδο που εγκαινίασε σήμερα στην Ερμούπολη. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το μάτς απο το πρώτο ημίχρονο, με τα γκόλ των Βερνάρδου στο 10' και του Κόλα στο 33', ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Τριμμάτης, οπού κέρδισε τον Καραργύρη απο την άσπρη βούλα στο 62'.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Γώγος, Γκέζος, Βλάχος, Μπάμπης, Τριμμάτης, Ζαφείρης, Κόλα, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Σκόνδρας.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Αρβανίτης, Τάμπας, Τάτσης, Ευαγγέλου, Χότσκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Ενομό, Κωστέας.

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 1-2: Νίκη στις καθυστερήσεις και παραμένουν αήττητοι οι Βοιωτοί

Σημαντικό «διπλό» για τον Λεβαδειακό, που κατάφερε και απέδρασε απο την Λάρισα με την νίκη. Το σκόρ άνοιξε ο Συμελίδης στο 43ο λεπτό με μια βολίδα έξω από την περιοχή, παγώνοντας την ΑΕΛ FC Arena, για να έρθει το 82ο λεπτό οπού μετά απο γύρισμα του Πασά ο Κάτρης βρίσκει την μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του.Ο Λεβαδειακός όμως συνέχισε να πιέζει και να απειλεί, πίεση η οποία αποφέρει καρπούς καθώς στο 95' μετά απο γύρισμα του Οζμπολτ, ο Παλάσιος σφραγίζει την νίκη των Βοιωτών, «ξεραίνοντας» τους γηπεδούχους και κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για πρόκριση απο την league phase.

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρες), Σουρλής, Γιούσης, Γκαράτε

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Φίλων (75′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85 Παλάσιος), Συμελίδης (68′ Βήχος), Πεδρόσο

