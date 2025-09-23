Συνεργασία από τα παλιά: Από τη Ρόμα στη Λεωφόρο - Ο Μπαλντίνι θέλει τον Ντε Ρόσι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια που κάνει για ολική ανδόμηση και την ανάγκη στελέχωσης του τεχνικού και αθλητικού επιτελείου του με έμπειρα στελέχη, είναι σε συζητήσεις με τον Φράνκο Μπαλντίνι για την θέση του γενικού διευθυντή. Φαίνεται μάλιστα οτί ο 64χρονος Ιταλός μπορεί να μην έρθει μόνος του στην Αθήνα, αφού σύμφωνα με ιταλικά μέσα έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον συμπατριώτη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, για να τον φέρει ως προπονητή στο «τριφύλλι».

Ο Ιταλός προπονητής που έχει αφήσει το στίγμα του σαν ποδοσφαιριστής στα ιταλικά αλλα και στα Ευρωπαϊκά γήπεδα, όντας για χρόνια αρχηγός της Ρόμα και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ιταλίας, με την οποία κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006 δεν έχει βρεί ομάδα, παρόλο που είχε προτάσεις απο ομάδες της Serie A και της Serie B.

Οι δυό τους έχουν συνυπάρξει στην Ρόμα, όταν ο Ντε Ρόσι ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής και ο Μπαλντίνι διευθυντής ποδοσφαίρου στους «τζιαλορόσι». Ο 42χρονος πλέον Ντε Ρόσι έχει προπονητική εμπειρία καθώς ήταν στην Εθνική Ιταλίας ως βοηθός του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ σε συλλογικό επίπεδο έχει εργαστεί στην Σπάλ και στην Ρόμα, απο την οποία έφυγε τον Σεπτέμρβιο του 2024 και έκτοτε είναι χωρίς ομάδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «calciomercato24»:

«Ο πρώην διευθυντής της Ρόμα θα μπορούσε να εμπλέξει τον Ντε Ρόσι σε αυτή τη νέα περιπέτεια με έναν σύλλογο πρώτης κατηγορίας. Εδώ βρίσκονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον Ντε Ρόσι να πρέπει πρώτα να απεμπλακεί από τους «τζαλορόσι» πριν υπογράψει.



Το ποδόσφαιρο είναι φτιαγμένο και από τέτοιες ευκαιρίες. Γι’ αυτό θα εξαρτηθεί από τον Ντε Ρόσι το αν θα αποφασίσει να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να δοκιμάσει μια εντελώς νέα εμπειρία ή να περιμένει την κλήση από κάποιον άλλο σύλλογο.



Μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα την περασμένη σεζόν, ο Ντε Ρόσι δέχθηκε έναν τεράστιο αριθμό προτάσεων, μερικές από τις οποίες ήταν μη ρεαλιστικές. Τελικά, η απόφαση του πρώην μέσου ήταν να παραμείνει υπομονετικός και να περιμένει τη σωστή πρόταση.



Τώρα, μετά από πολυάριθμες φήμες που τον συνέδεσαν με ομάδες της Serie B και της Serie A, μια ευρωπαϊκή ομάδα θα μπορούσε να αποφασίσει να τον αποκτήσει μαζί με τον Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος για χρόνια υπήρξε διευθυντικό στέλεχος στη Ρόμα του Ντε Ρόσι. Και είναι ακριβώς αυτή η αλλαγή στο κλαμπ που θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες για την τοποθέτηση του προπονητή, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος μετά το τέλος της εμπειρίας του στη Ρόμα.



Στην πραγματικότητα, μετά την απόφαση να απομακρυνθεί ο προπονητής Ρουί Βιτόρια, ο σύλλογος αποφάσισε προσωρινά να αναθέσει τον πάγκο στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος επελέγη ως υπηρεσιακός τεχνικός. Στο μεταξύ, ο σύλλογος προσπαθεί να αναδιοργανώσει τη διοικητική του δομή, με την άφιξη νέων προσώπων που θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους για τον επόμενο προπονητή.

Και η σημερινή είδηση είναι ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται για τον Φράνκο Μπαλντίνι. Ένας ιστορικός μάνατζερ, εργάστηκε για χρόνια στη Ρόμα, ενώ συνεργάστηκε και με τον Φάμπιο Καπέλο στην περίοδο που εκείνος ήταν στην εθνική Αγγλίας.



Χρόνια αργότερα, θα μπορούσε να αποφασίσει να επιστρέψει στο προσκήνιο αναλαμβάνοντας ρόλο αθλητικού διευθυντή και να φέρει τον Ντε Ρόσι, που τον είχε για χρόνια ως παίκτη στη Ρόμα, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο διευθυντής, λοιπόν, έχει περισσότερες από μία ιδέες και, όπως αναφέρει το tmw, εξετάζει σοβαρά αυτή την πρόταση του ελληνικού συλλόγου».

Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι πολύπειρος Ιταλός, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές παρόμοιες θέσεις με αυτή που πιθανώς να του αναλογεί και στους «πράσινους». Εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει περάσει και από κομβικές θέσεις μετά την απόσυρσή του σαφώς, όπως αυτή του διευθυντή ποδοσφαίρου, τόσο σε Ρόμα, όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι που αποδεικνύει την ποιότητα που διαθέτει καθώς και την εξειδίκευση. Είχε ένα πέρασμα από την Τότεναμ αργότερα στην ίδια θέση, ενώ έχει επιστρέψει ξανά στη Ρόμα, για να αναλάβει χρέη Γενικού διευθυντή.

Αυτός είναι και ο ρόλος για τον οποίο τον εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Να είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο άνθρωπος που θα επωμίζεται μεγάλο βάρος των λειτουργικών καθηκόντων, τόσο λόγω των εμπειριών του, όσο και λόγω των ικανοτήτων του. Ήδη έχουν υπάρξει δυο επαφές ανάμεσα στο «τριφύλλι» και τον Μπαλντίνι, με την υπόθεση να έχει πραγματικά έδαφος και να αποτελεί μεγάλο στόχο για το «τριφύλλι». Να ολοκληρωθεί με επιτυχία.