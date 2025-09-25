Champions League: Μια επαναστατική αλλαγή που πρόκειται να αλλάξει το ποδόσφαιρο

Σε μία επαναστατική ενέργεια φαίνεται πως προχωράει η UEFA όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποφέρει εμπορικά έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ στην UEFA κάθε σεζόν, με περίπου 100 διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο να αγοράζουν διαφορετικά πακέτα.

Ωστόσο, δημοσίευμα του «Bloomberg» υποστηρίζει πως η αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναζητά μια αλλαγή στον τρόπο πώλησης αυτών των υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει παρόχους streaming όπως το Amazon και το Netflix.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι streamers θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλές αγορές ταυτόχρονα.

Το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει ότι επιθυμία της UEFA είναι να επιτρέψει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις εταιρείες streaming να συμμετέχουν σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα, κάτι που ήταν δύσκολο με τους παλιούς κανονισμούς. Η UEFA συζητά τώρα την πιθανότητα μακροπρόθεσμων συμβολαίων και πλέον έχει αλλάξει τους κανονισμούς της πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, εν μέρει λόγω πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσει τις τυπικές συμφωνίες σε τρία χρόνια για να αυξήσει τον ανταγωνισμό.

Ένα ανανεωμένο πλαίσιο ενδέχεται να περιλαμβάνει και μια παγκόσμια προσφορά, η οποία θα μπορούσε για πρώτη φορά, να επιτρέψει σε έναν πάροχο να μεταδώσει έναν αγώνα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η UEFA πρόκειται να προκηρύξει τους διαγωνισμούς για την περίοδο από το 2027 και μετά τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα του «Bloomberg».

Μακροχρόνιες συμφωνίες φαίνεται να είναι ολοένα και πιο ελκυστικές για την UEFA, έπειτα από την επιτυχία που είχε στις ΗΠΑ. Θυμίζουμε πως το 2022, η Paramount συμφώνησε για μια πολυετή συμφωνία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Champions League στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2030.

Οι μεγάλες πλατφόρμες streaming προσθέτουν όλο και περισσότερο μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο πρόγραμμά τους, αλλά μέχρι στιγμής επικεντρώνονται κυρίως σε κορυφαίους αγώνες και όχι σε πακέτα ολόκληρης της σεζόν. Η ώθηση για αλλαγή στη διαδικασία υποβολής προσφορών έρχεται επίσης μετά την εισαγωγή της League Phase στο Champions League την περασμένη σεζόν, η οποία προβλέπει αύξηση στον αριθμό των αγώνων ομίλων και νοκ άουτ για κάθε ομάδα.

Αυτό οδήγησε σε αύξηση 18% στα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στις έξι κορυφαίες αγορές της.