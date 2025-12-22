Δεν ξανάγινε: Διαιτητής στην Ολλανδία έδειξε έξι κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση (video)

Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό διαδραματίστηκε σε παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας του ολλανδικού πρωταθλήματος. Η Ντεν Μπος υποδέχτηκε στην έδρα της την Φίτεσε και σε μια ανύποπτη φάση στο 85΄ ο διαιτητής έγινε... πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Σε μια φάση που η Φίτεσε κέρδισε φάουλ από παίκτη των γηπεδούχων στα όρια της δικής της περιοχής, ένας παίκτης της Ντεν Μπος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Παίκτες και από τις δύο ομάδες πιάστηκαν στα χέρια, με το ενδεχόμενο μιας άσχημης σύρραξης να παραμονεύει σε εκείνο το σημείο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης παρατήρησε από κοντά όλο το σκηνικό και μόλις ηρέμισε η κατάσταση, κάλεσε κοντά του αρκετούς παίκτες που ενεπλάκησαν στην ένταση μοιράζοντας έξι κάρτες σε μια φάση!

Οι Αλεξάντερ Μπίτνερ , Ρικάρντο-Φελίπε Σβαρτς , Μάρκους Στέφεν , Κόνορ φαν ντεν Μπεργκ , Νικ ντε Γκρουτ και Σεμπάστιαν Κάρλσον Γκρατς αντίκρισαν κάρτα στο 86ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι συνολικά δόθηκαν 10 κίτρινες κάρτες. Στο παιχνίδι, η Ντεν Μπος πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-0, με σκόρερ των δύο τερμάτων τον Μόνζιαλο στο 1ο ημίχρονο.

Δείτε το βίντεο τη στιγμή που ο διαιτητής μοιράζει σαν... δώρα τις κάρτες