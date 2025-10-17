Breaking news icon BREAKING
Τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου προς Ποσειδώνος - Κυκλοφοριακό χάος

Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Αναντολού Εφές

Παρακολουθήστε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Πόλη απέναντι στην Εφές, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την νίκη του απέναντι στην Βιλερμπάν, αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές στην 5η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να «ζευγαρώσουν» τις νίκες τους σε αυτή τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» και για να το πετύχουν θα πρέπει να υπερβούν το εμπόδιο της Εφές, η οποία την περασμένη βδομάδα έφυγε με την νίκη από το ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (78-82).

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

