Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Αναντολού Εφές

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την νίκη του απέναντι στην Βιλερμπάν, αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές στην 5η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να «ζευγαρώσουν» τις νίκες τους σε αυτή τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» και για να το πετύχουν θα πρέπει να υπερβούν το εμπόδιο της Εφές, η οποία την περασμένη βδομάδα έφυγε με την νίκη από το ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (78-82).

