Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόσα μαζί με την σύζυγο του Μιλίτσα - Ο λόγος και η καταγγελία

Ο παίκτης της Βίρτους Μπολόνια, Λούκα Βιλντόσα, και η σύζυγός του, Μίλιτσα, συνελήφθησαν σύμφωνα με ρεπορτάζ της il Resto del Carlino, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην Μπολόνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Αργεντινός φέρεται να μπλόκαρε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια άρπαξε έναν διασώστη από τον λαιμό. Οι αστυνόμοι επενέβησαν άμεσα, συλλαμβάνοντας τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Ο λόγος σύλληψης του ζευγαριού

Όπως αναφέρεται, η ένταση δημιουργήθηκε όταν ένα ασθενοφόρο, καθ’ οδόν προς ένα επείγον περιστατικό, σταμάτησε κοντά στο στάδιο PalaDozza για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση. Ο Βιλντόσα, άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου του και φώναξε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η κατάσταση ξέφυγε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο παίκτης συνάντησε ξανά το ίδιο όχημα. Φέρεται να φρέναρε μπροστά του και να εμπόδισε την πορεία του, ενώ όταν οι διασώστες σταμάτησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις, ο Βιλντόσα τους επιτέθηκε φραστικά και ακινητοποίησε έναν από αυτούς από τον λαιμό.

Η σύζυγός του, Μίλιτσα, φέρεται επίσης να ενεπλάκη, τραβώντας τα μαλλιά ενός διασώστη και σπρώχνοντάς τον. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κοντινό περιπολικό, με τις αρχές να επεμβαίνουν άμεσα. Το ζευγάρι συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βιλντόσα είχε αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα της Βίρτους Μπολόνια για την 4η αγωνιστική της EuroLeague το βράδυ της Τετάρτης, όπου οι Ιταλοί επικράτησαν της Μονακό με 77–73. Ο Αργεντινός γκαρντ είχε 8 πόντους και 3 ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.