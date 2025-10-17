Η μαρτυρία που «καίει» Βιλντόζα και Τάσιτς: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε - Είμαι το θύμα»

Ο Λούκας Βιλντόζα ενεπλάκη σε ένα περιστατικό βίας, μαζί με την σύζυγό του, το οποίο οδήγησε στην σύλληψή τους. Το βράδυ της Τετάρτης (15/10) ο Αργεντινός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και η Σέρβα βολεϊμπολίστρια συνελήφθησαν σε δρόμο της Μπολόνια γιατί επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου που τους είχε κλείσει τον δρόμο. Μπορεί το ζευγάρι να αφέθηκε ελεύθερο, όμως η υπόθεση δεν έχει λήξει, καθώς ο Λούκα κινδυνεύει με διακοπή συμβολαίου εάν καταδικαστεί.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η κοπέλα που δέχθηκε την επίθεση από το ζεύγος, προφανώς και τα κατέθεσε και στις αρχές, δύσκολα θα την... γλιτώσει. Η Τιτσιάνα Ντ’ Αντόνιο, διασώστρια του Ερυθρού Σταυρού και μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που... ενόχλησε το ζεύγος μίλησε στην ιταλική «Repubblica».



«Ήμουν επικεφαλής της ομάδας διάσωσης που ήταν σε υπηρεσία εκείνο το απόγευμα. Περνούσαμε μπροστά από το Palazzo dello Sport και μόλις μας είχαν ειδοποιήσει για κίτρινο συναγερμό. Σταματήσαμε το ασθενοφόρο στη Via Calori με όλα τα φλας αναμμένα. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε κάποιον να κορνάρει και είδαμε μία μαύρη Mercedes. Ο οδηγός μας έδειξε το μεσαίο δάχτυλο», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας: « Στο φανάρι περάσαμε μπροστά αλλά εκείνος επιτάχυνε. Τότε, ο οδηγός μας, μου είπε: “Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι, θα γίνει ατύχημα”. Του απάντησα: “Σταμάτα για λίγο. Θα του εξηγήσω ότι πηγαίνουμε σε επείγον περιστατικό».

Στην συνέχεια περιέγραψε με λεπτομέρειες την επίθεση: «Είμαι 55 ετών, 1,60μ. ύψος και ζυγίζω 54 κιλά. Το λέω αυτό γιατί η σωματική μου διάπλαση δεν αποτελεί απειλή. Πλησίασα προς το παράθυρο του οδηγού, εκείνος κατέβασε το τζάμι και άρχισε να μου κάνει νόημα να κοιτάξουμε το κινητό του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που τον συνόδευε μιλούσε αγγλικά. Τους είπα σε σπαστά αγγλικά “πηγαίνουμε προς ένα επείγον περιστατικό. Όταν άνοιξε την πόρτα με άρπαξε από τον λαιμό, με σήκωσε από το έδαφος. Άρχισα να φωνάζω και η ψηλή ξανθιά γυναίκα που τον συνόδευε βγήκε από το αυτοκίνητο και με τράβηξε από τα μαλλιά. Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μου είδαν τα πάντα. Παρενέβησαν και καταφέραμε να τους ηρεμήσουμε. Εν τω μεταξύ μου ζήτησαν να καλέσω την αστυνομία.

Μπλέχτηκα σε μία κατάσταση που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ μου. Δεν γνώριζα τον αθλητή. Μου είπαν ότι παίρνει 4 εκατ. ευρώ. Εγώ έχω μισθό 25.000 ευρώ τον χρόνο. Είμαι εθελόντρια, ενήργησα με γνώση και συνείδηση. Δεν θα αφήσω να μου καταστρέψει τη ζωή μία υπόθεση στην οποία είμαι ξεκάθαρα το θύμα. Πιστεύω στις αξίες του “Ερυθρού Σταυρού”».