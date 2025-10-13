Παναθηναϊκός: Δεύτερο πρόβλημα μετά τον τραυματισμό του Ναν - Έξω ο Σαμοντούροβ για τρεις εβδομάδες

Νέο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι του ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό επιφύλασσε στην ομάδα του Αταμάν μία νέα δυσάρεστη έκπληξη, αφού μετά τον Ναν, ο οποίος είχε αιμάτωμα, και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο νεαρός φόργουορντ μετέβη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου στο δεξί του χέρι, καθώς και θλαυστικό τραύμα.

Εκτός για περίπου 15 μέρες - Καλύτερα του Ναν

Τα τελευταία νέα δείχνουν πως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ θα λείψει για τουλάχιστον 15 ημέρες. Μάλιστα, για ταχύτερη αποκατάσταση του τοποθετήθηκε νάρθηκας. Υπολογίζεται πως θα επιστρέψει στη δράση στα τέλη του μήνα ή τις αρχές του ερχόμενου Νοεμβρίου με την κατάσταση της υγείας του να επανεκτιμάται συνεχώς.

Eurokinissi

Από την άλλη, ο Κέντρικ Ναν φαίνεται πως θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν τουλάχιστον όσον αφορά στο παιχνίδι της Παρασκευής (17/10) κόντρα στην Εφές.

Η τελική εκτίμηση της αγωνιστικής του κατάστασης θα γίνει την Τρίτη (14/10) και τότε αναμένεται να αποφασίσει ο Τούρκος κόουτς, αν θα τον προφυλάξει ή αν θα τον χρησιμοποιήσει και κόντρα στη Βιλερμπάν (15/10) την Τετάρτη.