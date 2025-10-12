Basket League: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR
Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά την «ερυθρόλευκη» νίκη στο ντέρμπι.
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού AKTOR για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή στο 2ο μέρος και διατηρούνται στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα.
Δείτε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα, καθώς και τη βαθμολογία της Stoiximan GBL όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το ντέρμπι.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής
- Άρης - Κολοσσός Ρόδου 65-73
- Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88
- ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82
- ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73
- Περιστέρι - Μύκονος 89-83
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86
Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL
- Περιστέρι 2-0
- ΑΕΚ 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- Παναθηναϊκός
- Ηρακλής 1-1
- ΠΑΟΚ 1-1
- Προμηθέας Πάτρας 1-1
- Κολοσσός Ρόδου 1-1
- Καρδίτσα 1-0 (ρεπό)
- Άρης 0-2
- Μαρούσι 0-2
- Πανιώνιος 0-2
- Μύκονος 0-1 (ένα ματς λιγότερο)