Basket League: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά την «ερυθρόλευκη» νίκη στο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού AKTOR  για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή στο 2ο μέρος και διατηρούνται στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα.

Δείτε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα, καθώς και τη βαθμολογία της Stoiximan GBL όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το ντέρμπι.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής

  • Άρης - Κολοσσός Ρόδου 65-73
  • Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88
  • ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82
  • ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73
  • Περιστέρι - Μύκονος 89-83
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86

Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL

  1. Περιστέρι 2-0
  2. ΑΕΚ 2-0
  3. Ολυμπιακός 2-0
  4. Παναθηναϊκός
  5. Ηρακλής 1-1
  6. ΠΑΟΚ 1-1
  7. Προμηθέας Πάτρας 1-1
  8. Κολοσσός Ρόδου 1-1
  9. Καρδίτσα 1-0 (ρεπό)
  10. Άρης 0-2
  11. Μαρούσι 0-2
  12. Πανιώνιος 0-2
  13. Μύκονος 0-1 (ένα ματς λιγότερο)

