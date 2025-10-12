Basket League: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού AKTOR για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή στο 2ο μέρος και διατηρούνται στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα.

Δείτε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα, καθώς και τη βαθμολογία της Stoiximan GBL όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το ντέρμπι.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Άρης - Κολοσσός Ρόδου 65-73

Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73

Περιστέρι - Μύκονος 89-83

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86

Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL