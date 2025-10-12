Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσω ανάρτησης στα social media, επισημαίνοντας τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο σχετικό βίντεο που ανέβασε στο Ιnstagram αναφερόταν και η φάση όπου ο Κώστας Σλούκας επιχείρησε σουτ από κοντά, προκαλώντας διαμαρτυρίες της ομάδας του Παναθηναϊκού για φάουλ από τον Γουόρντ με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού να αντιδράει, αναφέροντας: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι...».