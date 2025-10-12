Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (90-86): Στο ντέρμπι των λαβωμένων ο Θρυλέων... βρυχήθηκε τελευταίος

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που δικαίωσε τις προσδοκίες, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 90-86 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Παρά τις σημαντικές εκατέρωθεν απουσίες, οι δύο «αιώνιοι» προσέφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου, με το παιχνίδι να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Το ντέρμπι σημαδεύτηκε από την έλλειψη βασικών παικτών, καθώς ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που μπήκαν δυναμικά, καταφέρνοντας να χτίσουν μια διαφορά 12 πόντων (44-32), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος.

Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα να αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες. Το κομβικό καλάθι του Νιλικίνα, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σφράφισε ουσιαστικά τη νίκη για τους γηπεδούχους και τους έφερε πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 22 πόντους, έχοντας παράλληλα 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ (14 πόντοι, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και των Νίκολα Μιλουτίνοφ (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Τάισον Γουόρντ (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, παρά την ήττα, ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην Ευρωλίγκα και τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα».

Το ματς

Πριν το «μεγάλο» τζάμπολ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR είδαν τους Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να τίθενται οριστικά εκτός αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους μάλιστα να έχουν να αντιμετωπίσουν άλλη μια, σημαντική απώλεια, αυτήν του Τόμας Γουόκαπ.

Οι δύο ομάδες ήταν νευρικές και άστοχες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει 0/4 τρίποντα και τους πράσινους να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα (7-4), όμως ο «καυτός» τη φετινή σεζόν, Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τρίποντο έφερε το ματς στα ίσα (7-7).

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και προχώρησε σε τρεις «μαζεμένες» αλλαγές με τους Γκραντ, Χουάντσο και Χολμς να αντικαθίστανται από τους Σλούκα, Σαμοντούροβ και Μήτογλου, με τον τελευταίο να τον δικαιώνει με πέντε συνεχόμενους πόντους (14-14).

Οι πολύ κακές επιθετικές αποφάσεις από τους, Νιλικίνα και Γουόρντ αλλά και οι εννέα πόντοι τους Σορτς, που ήταν καταλυτικός στην επίθεση, είχαν ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μπει με προβάδισμα τριών πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο (21-18).

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Άλεκ Πίτερς στην αρχική πεντάδα πήραν ξανά «κεφάλι» στην αναμέτρηση (29-27), αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος, που μπήκε στα παπούτσια του «απόντα» Κέντρικ Ναν, με 4/4 τρίποντα και 14 συνολικά πόντους έδωσε για πρώτη φορά στο «τριφύλλι» διψήφιο προβάδισμα (42-32).

Οι γηπεδούχοι έδειξαν αντίδραση, σταμάτησαν το επιθετικό «κρεσέντο» των πρασίνων, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ με εκπληκτικό «buzzer-beater» τρίποντο στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, μείωσε την διαφορά και έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια στο -5 με το σκορ στο 43-48.

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, οι Πειραιώτες είδαν τον Γάλλο γκαρντ, Φρανκ Νιλικίνα, να φορτώνεται γρήγορα με τρία φάουλ, να κάθεται στον πάγκο, τον Χουάντσο Ερνάνγκομεθ να ευστοχεί σε νέο καλάθι τριών πόντων (43-51) και τον Παναθηναϊκό να είναι εξαιρετικά εύστοχος, έχοντας 50% στα τρίποντα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν όμως εκ νέου απάντηση και με «κινητήριους μοχλούς» τους Γουόρντ, Μιλουτινοφ και σπουδαίες άμυνες, μείωσαν στο άψε-σβήσε το προβάδισμα των πρασίνων και επανέφεραν τις ισορροπίες στο παιχνίδι (53-53).

Ο Παναθηναϊκός έδειξε να χάνει την σταθερότητα του και έτσι ο... συνήθης ύποπτος Σάσα Βεζένκοφ, έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (68-67), ενόψει της τελικής ευθείας.

Οι Πειραιώτες μπήκαν με «τεράστια» ψυχολογία στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, ήταν εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση και πήραν προβάδισμα επτά πόντων, έχοντας πλέον το πάνω χέρι στην αναμέτρηση (74-67).

Οι φιλοξενούμενοι όμως με μπροστάρη τον Σορτς και τρείς εύστοχες βολές του αρχηγού, Κώστα Σλούκα, έστειλαν την διαφορά στον πόντο (80-79), ενώ ο Χολμς, αμέσως μετά, έβαλε ξανά μπροστά τους «πράσινους» (81-80).

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Φρανκ Νιλικίνα είχαν όμως άλλη άποψη και έτσι ο Ολυμπιακός με δύο συνεχόμενα καλάθια πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (88-84), 28’’ πριν το τέλος, με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί απο την γραμμή της... φιλανθρωπίας και να δίνει την νίκη στους «ερυθρόλευκους» (90-86).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Τσιμπούρης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

Ολυμπιακός: Λι 6, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ 22, Παπανικολάου 3, Μιλουτίνοφ 12, Χολ 6, Αντετοκούνμπο, Πίτερς 6, Γουόρντ 12, Νιλικίνα 7, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 16.

Παναθηναϊκός: Σλούκας 10, Π. Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος 14, Σαμοντούροφ, Σορτς 19, Ερνανγκόμεθ 13, Οσμάν 8, Γιουρτσεβέν 10, Χολμς, Μήτογλου 10, Γκραντ 2, Ρογκαβόπουλος.



