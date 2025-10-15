Breaking news icon BREAKING
Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο «T-Center» την Βιλερμπάν, στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague κι ευελπιστεί να πάρει την τρίτη του νίκη και να ανέβει στην βαθμολογία της κορυφαίας διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό και να επιστρέψουν στις νίκες, σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» όπου αντιμετωπίζει τη γαλλική ομάδα και μετέπειτα την Εφές.

