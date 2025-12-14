NBA Cup: Ο Γουεμπανιάμα «ξέρανε» τους Θάντερ και κουβάλησε τους Σπερς στον τελικό με τους Νικς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς απέδειξαν ότι φέτος δεν φοβούνται κανέναν. Η ομάδα του Τέξας κοίταξε στα μάτια τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και πήρε μια τεράστια νίκη με 111-109, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του NBA Cup, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12, 03:30).

Η ήττα αυτή ήταν μόλις η δεύτερη για τους Θάντερ τη φετινή σεζόν, σε σύνολο 26 αγώνων, καθώς μέχρι πρότινος μετρούσαν 24 νίκες και μόλις μία ήττα, έχοντας «χτίσει» σερί 16 συνεχόμενων νικών από τις αρχές Νοεμβρίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή και ηγήθηκε των Σπερς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Φοξ και Καστλ, οι οποίοι σημείωσαν από 22 πόντους έκαστος, ενώ ο Βασέλ συμπλήρωσε ιδανικά την τετράδα, προσθέτοντας άλλους 23 πόντους.

Για τους Θάντερ, η εξαιρετική εμφάνιση του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν αποδείχθηκε αρκετή. Ο Καναδός MVP ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, όμως δεν βρήκε τις απαραίτητες βοήθειες, με τους Χόλμγκρεν και Γουίλιαμς να μένουν στους 17.

NBA Cup: Στον τελικό και οι Νικς

Αντίπαλος των Σπερς στον τελικό του NBA Cup θα είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επικράτησαν με 132-120 των Ορλάντο Μάτζικ στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ασταμάτητος με 40 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 29, οδηγώντας τους Νικς στον τελικό του Λας Βέγκας. Από την πλευρά των Μάτζικ, ξεχώρισαν οι Σαγκς (26 π.) και Μπανκέρο (25 π.), χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα.



Ο τελικός του NBA Cup 2025-26 ανάμεσα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιου Γιορκ Νικς θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/12) στις 03:30.