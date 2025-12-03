Live το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας
Παρακολουθήστε το ντέρμπι «Θεσσαλονίκης» ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Άρης υποδέχεται στο «Κλ. Βικελίδης» τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πετύχουν το 4/4 στη φάση του μίνι πρωταθλήματος, μετρώντας τρεις νίκες στην διοργάνωση μέχρι στιγμής. Από την άλλη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει περιθώριο απώλειας λόγω της βαριάς ήττας από τον Λεβαδειακό και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του Άρη.
Οι εντεκάδες
Άρης: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr