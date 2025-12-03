Live το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Άρης υποδέχεται στο «Κλ. Βικελίδης» τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πετύχουν το 4/4 στη φάση του μίνι πρωταθλήματος, μετρώντας τρεις νίκες στην διοργάνωση μέχρι στιγμής. Από την άλλη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει περιθώριο απώλειας λόγω της βαριάς ήττας από τον Λεβαδειακό και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του Άρη.

Οι εντεκάδες

Άρης: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου

