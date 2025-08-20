Κύπελλο Ελλάδας: Τεράστια πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή - Πέρασαν Athens Kallithea και Μαρκό

Τέσσερεις αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας το απόγευμα της Τετάρτης (20/8). Ο Ηρακλής αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 στα πέναλτι, προκρίθηκε με 3-2 επί του Πανιώνιου στη Νέα Σμύρνη. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Athens Kallithea και Μαρκό πανυγύρισαν επίσης την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου. Ιστορική πρόκριση και για την Ελλάς Σύρου.

Μεγάλη πρόκριση για τον Ηρακλή

Ο «Γηραιός» μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Εραμούσπε, έπειτα από ιδανική σέντρα του Μαχαίρα. Ο Πανιώνιος απάντησε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 12’ με εύστοχο πέναλτι του Φαν ντερ Φάτερ, μετά από ανατροπή του από τον Αναστασίου. Το ματς κύλησε ισορροπημένα, χωρίς μεγάλα ρίσκα, και οδηγήθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, όπου ο Ηρακλής ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Athens Kallithea και Μαρκό συμπληρώνουν το παζλ

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Athens Kallithea επικράτησε 1-0 του Καμπανιακού εκτός έδρας, χάρη σε γκολ του Μαυρία στο 41ο λεπτό, εξασφαλίζοντας κι εκείνη την παρουσία της στη League Phase.

Αντίστοιχα, η Μαρκό έγραψε ιστορία, φεύγοντας με τη νίκη από την Κρήτη απέναντι στα Χανιά. Το γκολ του Ντέτλερ μόλις στο 7ο λεπτό αποδείχθηκε καθοριστικό, ενώ η αποβολή του Περντόμο στο 84’ άφησε τους Κρητικούς με 10 παίκτες, καθιστώντας αδύνατη την ανατροπή.

Ιστορική πρόκριση για την Ελλάς Σύρου στη League Phase

Μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία της Ελλάς Σύρου εκτυλίχθηκε στο ουδέτερο «Ζηρίνειο», εκεί όπου η ομάδα από τις Κυκλάδες πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας με 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης.



Τον ρόλο του ήρωα ανέλαβε ο Γιώργος Καλός, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και μόλις ένα λεπτό αργότερα πέτυχε το «χρυσό» γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Κυπέλλου Ελλάδας

Δευτέρα (18/08):

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08):

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη (20/08):