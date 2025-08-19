Ολυμπιακός: Μια ανάσα από το «βέλος» Αντίνο [vid]

Ο Ολυμπιακός κινείται μεθοδικά και είναι πλέον κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο. Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει με τη Γοδόι Κρουζ στα 7 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης 20%, και όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα κλείσει μέσα στην εβδομάδα. Ο νεαρός άσος, που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, αναμένεται να βάλει υπογραφή σε πενταετές συμβόλαιο μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του στη ρεβάνς του Κόπα Σουνταμερικάνα απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Η ταχύτητα, η τεχνική του κατάρτιση και η εκρηκτικότητα στο ένας εναντίον ενός ήταν τα στοιχεία που έπεισαν τον Ολυμπιακό να επενδύσει σε εκείνον. Το «βέλος» από τη Μεντόσα φέρνει μαζί του φρεσκάδα και προοπτική, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν την άφιξή του ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ των τελευταίων ετών.





