Ολυμπιακός: Τι συμβαίνει με Ορτέγκα - Ο λόγος που ο μάνατζερ του βρίσκεται στην Ελλάδα

Αρκετή κινητικότητα έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 24ωρα όχι μόνο με τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και με τις αλλαγές που ενδέχεται να υπάρξουν στο ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σκοπό να κάνουν όπως όλα δείχνουν σίγουρα τρεις μεταγραφικές κινήσεις. Έναν επιθετικό, έναν εξτρέμ και έναν κεντρικό αμυντικό. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι μπορεί να γίνουν και πωλήσεις στην ομάδα του Πειραιά.



Όπως υπάρχει και η περίπτωση του Ρούμπεν Βέζο, με τον Πορτογάλο αμυντικό να αναμένεται να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του και να φύγει είτε ως ελεύθερος είτε ως δανεικός.



Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο στην ΑΕΛ, όπου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν από τη στιγμή που δεν ήταν στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έτσι θα μείνουν πλέον τρεις οι τερματοφύλακες στους «ερυθρόλευκους». Τζολάκης, Πασχαλάκης και Μπότης.



Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά θέματα, αυτά των ενδεχόμενων πωλήσεων. Ήδη έχει ακουστεί έντονα πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σαντιάγκο Έσε, χωρίς όμως να έχει υπάρξει έως τώρα επίσημη πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όμως υπάρχουν αρκετοί αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν πως αναμένονται εξελίξεις.



Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον άλλον Αργεντίνο που είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με τον Έσε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

