Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός θα γίνεται όλο και καλύτερος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας κατά την προετοιμασία της, επισημαίνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Μετά το τελευταίο φιλικό παιχνίδι εναντίον της Ίντερ, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε την πεποίθησή του ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει προς όφελος των νταμπλούχων Ελλάδας, καθώς η ομάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, με την πρεμιέρα της Stoiximan Super League το επόμενο Σάββατο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με το φιλικό παιχνίδι απέναντι στους φιναλίστ του Champions League, μια αναμέτρηση που παρείχε πολύτιμα συμπεράσματα για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ και την τακτική προσέγγιση.

Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι η ομάδα του είναι σε καλή κατάσταση, αλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Η αισιοδοξία του για τη συνέχεια βασίζεται στην αγωνιστική πειθαρχία και την αφοσίωση που έδειξαν οι παίκτες του καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Με την έναρξη των επίσημων αγώνων, οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν να επιβεβαιώσουν την καλή τους κατάσταση και να ξεκινήσουν με το δεξί την προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γενικά η προετοιμασία θεωρώ ότι κύλησε καλά, τα τελευταία δύο φιλικά ήταν τα πιο δύσκολα της προετοιμασίας. Παίξαμε με την πρωταθλήτρια Ιταλίας και τη φιναλίστ του UEFA Champions League. Η Ίντερ παρέταξε τη βασική της ομάδα στο τελευταίο της φιλικό πριν από τα επίσημα ματς.

Θεωρώ η ομάδα γενικά τα πήγε καλά το καλοκαίρι στην προετοιμασία που είχαμε, αυτό που έχει σημασία για εμάς και το σημαντικότερο ήταν να αποκτήσουν όλοι οι παίκτες ρυθμό και να καταλάβουν όλοι ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται όλο και καλύτερη».