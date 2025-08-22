Η αποστολή του Ολυμπιακού για το πρώτο επίσημο ματς της νέας σεζόν

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν στη Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Αστέρα AKTOR το Σάββατο (23/08, 20:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το γήπεδο να παραμένει κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή, στην οποία δεν βρίσκονται οι τιμωρημένοι Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, αλλά ούτε και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Αντίθετα, κανονικά στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού βρίσκεται ο Ζέλσον Μαρτίνς, δίνοντας μία επιπλέον λύση στα πλάγια. Οι Πειραιώτες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη νέα σεζόν, θέτοντας από νωρίς στόχο τη διατήρηση των εγχώριων τίτλων.



Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:









