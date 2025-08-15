Ολυμπιακός: «Φουλάρει» ξανά για Αντίνο [vid]

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο είναι ψηλά στην ατζέντα και ο Ολυμπιακός πιέζει για ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό. Ο 19χρονος Αργεντινός εξτρέμ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την ταχύτητα, την τεχνική του και τη δημιουργικότητα στις αντεπιθέσεις, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στο επιθετικό πλάνο των Πειραιωτών.

Η διοίκηση κατέθεσε νέα πρόταση στη Γοδόι Κρουζ, με μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, δείχνοντας αποφασιστικότητα να πείσει τους Αργεντινούς. Ο ίδιος ο παίκτης και ο ατζέντης του φέρονται να πιέζουν για θετική έκβαση, θέλοντας να ενσωματωθεί γρήγορα στο νέο του περιβάλλον.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να ολοκληρώσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό, ώστε ο παίκτης να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις και να συμβάλει από νωρίς στη νέα αγωνιστική σεζόν.



Το γκολ που σημείωσε τα ξημερώματα στο Sudamericana:

