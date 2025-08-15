Απίστευτο: Παίζει 15 χρόνια σερί προκριματικά και δεν έχει βρεθεί σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η Χάιντουκ Σπλιτ υπέστη απρόσμενο πλήγμα στην ευρωπαϊκή της πορεία, γνωρίζοντας αποκλεισμό από την Ντιναμο Τιράνων με 3-1 στην παράταση. Παρά το 2-1 υπέρ της στην Κροατία, η ομάδα του Μάρκο Λιβάγια, γνωστού από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, δεν κατάφερε να συνεχίσει στα play-offs του Conference League.



Ο αποκλεισμός αυτός σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο και αρνητικό στατιστικό για κροατική ομάδα: για 15η συνεχόμενη χρονιά, η Χάιντουκ Σπλιτ δεν θα συμμετάσχει στη φάση ομίλων καμίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από το 2010, η ομάδα μετρά 15/15 αποκλεισμούς σε προκριματικούς γύρους, χωρίς να καταφέρει ποτέ να περάσει στη φάση των ομίλων. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή έδρας, η Χάιντουκ Σπλιτ δεν έχει καταφέρει να σπάσει το αρνητικό σερί ούτε σε μια σεζόν των τελευταίων15 ετών, ένα στατιστικό που δύσκολα βρίσκεις αντίστοιχο σε ευρωπαϊκές ομάδες με αντίστοιχο ιστορικό.





For the 15th year in a row, Hajduk Split 🇭🇷 will NOT play in the league/group stage of UEFA competitions.



