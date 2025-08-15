Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA

Απίστευτο: Παίζει 15 χρόνια σερί προκριματικά και δεν έχει βρεθεί σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Αυτή η ομάδα μετράει 15 συνεχόμενους αποκλεισμούς από την προκριματική φάση των διοργανώσεων της UEFA.

Η Χάιντουκ Σπλιτ υπέστη απρόσμενο πλήγμα στην ευρωπαϊκή της πορεία, γνωρίζοντας αποκλεισμό από την Ντιναμο Τιράνων με 3-1 στην παράταση. Παρά το 2-1 υπέρ της στην Κροατία, η ομάδα του Μάρκο Λιβάγια, γνωστού από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, δεν κατάφερε να συνεχίσει στα play-offs του Conference League.

Ο αποκλεισμός αυτός σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο και αρνητικό στατιστικό για κροατική ομάδα: για 15η συνεχόμενη χρονιά, η Χάιντουκ Σπλιτ δεν θα συμμετάσχει στη φάση ομίλων καμίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από το 2010, η ομάδα μετρά 15/15 αποκλεισμούς σε προκριματικούς γύρους, χωρίς να καταφέρει ποτέ να περάσει στη φάση των ομίλων. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή έδρας, η Χάιντουκ Σπλιτ δεν έχει καταφέρει να σπάσει το αρνητικό σερί ούτε σε μια σεζόν των τελευταίων15 ετών, ένα στατιστικό που δύσκολα βρίσκεις αντίστοιχο σε ευρωπαϊκές ομάδες με αντίστοιχο ιστορικό.

