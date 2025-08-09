Μεντιλίμπαρ: «Προσπαθούμε να κερδίζουμε σε όλα τα ματς - Υπάρχει χρόνος για μεταγραφές»

Ο Ολυμπιακός πήρε ακόμη μια νίκη (1-0) κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνουκαι διεύρυνε το αήττητο σερί του σε έξι νίκες και μια ισοπαλία σε επτά φιλικές αναμετρήσεις. Τη νίκη στους Πειραιώτες στη σημερινή (9/8) αναμέτρηση, χάρισε ο Τσικίνιο με ένα αριστουργηματικό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης, για το αγωνιστικό κομμάτι δήλωσε πως ήταν ευχαριστημένος για την εικόνα της ομάδας του αλλά για τις μεταγραφικές εξελίξεις τόνισε πως υπάρχει χρόνος για προσθήκες και πως κάποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν ενώ κάποιοι άλλοι θα έρθουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Πάντα στόχος είναι η νίκη. Πάντα προσπαθούμε να κερδίζουμε όλα τα ματς. Φτάσαμε στην περιοχή του αντιπάλου και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ήταν το πιο ανταγωνιστικό φιλικό, γι’ αυτούς ήταν η παρουσίαση. Για την κεντρική μας ιδέα που έχουμε θεωρώ ότι παίξαμε πολύ καλά».

Για το πώς κύλησε η προετοιμασία: «Πήγε πολύ καλά η προετοιμασία. Κάναμε προπονήσεις σε δύο διαφορετικά γήπεδα. Ήμασταν επίσης τυχεροί δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από 2-3 περιπτώσεις κάποιων παιδιών σήμερα».

Για τα δυνατά φιλικά τεστ που ακολουθούν: «Συνεχίζω να δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να προοδεύει, να παίζει καλά στο παιχνίδι και με την ιδέα που έχει στο γήπεδο. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό».

Για τη νέα σεζόν και τους στόχους της ομάδας: «Θεωρώ ότι μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα μαζί μου, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν παιδιά που θα φύγουν και κάποια παιδιά που θα έρθουν, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιος θα είναι στο ρόστερ».