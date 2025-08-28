Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός 0-0: Άντεξε στην... πίεση και προκρίθηκε στο Europa League το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το μηδέν στη Τουρκία, εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμα (2-1) του ΟΑΚΑ και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστή (στο τελευταίο του ματς) τον Ιωαννίδη, περιόρισαν τους Τούρκους και ολοκλήρωσαν θετικά τα καλοκαιρινά τους προκριματικά.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής (28/8, 14:00) από όπου θα προκύψουν οι αντίπαλοι του στη συνέχεια του ευρωπαϊκού του ταξιδιού.

Το ματς

Όπως είναι λογικό, η Σάμσουνσπορ εκμεταλλευόμενη την δύναμη της έδρας της πατούσε καλύτερα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μόλις στο 8' οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να ανοίξουν το σκορ με τον Κλίνιτς να πετυχαίνει τον Ντραγκόφσκι στο πρόσωπο. Μετά από αυτό το «μουδιασμένο» τέταρτο, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε την εικόνα της αναμέτρησης, «αγγίζοντας» μάλιστα το γκολ στο 23'. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε προς το δεύτερο δοκάρι το φάουλ που κέρδισε ο Ιωαννίδης, ο Κυριακόπουλος πλάσαρε με τη μια, όμως είδε την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ.

Eurokinissi

Στο 38' οι Τούρκοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, με τον Μουσάμπα να φέυγει στην πλάτη του Τουμπά και τον Ντραγκόφσκι να έχει απάντηση ξανά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» δημιούργησαν τη δική τους κλασσική ευκαιρία, με τον Ιωαννίδη να κινείται έξυπνα στο όριο του οφσάιντ και να παίρνει την κάθετη του Μπακασέτα, το τελείωμα του με το αριστερό δεν κατέληξε στα δίχτυα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, ο Μακούμπου απείλησε ξανά την εστία του Παναθηναϊκού, όπως και τις προηγούμενες φορές ο Ντραγκόσφκι έδιωξε εξαιρετικά.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο με περισσότερη ένταση και ενέργεια από ότι στα πρώτα 45 λεπτά και τρία λεπτά αργότερα δημιούργησαν μια μοναδική ευκαιρία. Ο Πάλμερ Μπράουν τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, αυτός απέφυγε υποδειγματικά τον Φαν Ντρόγκελεν όμως ούτε αυτή τη φορά δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία.

Eurokinissi

Στο 66' ο Παναθηναϊκός έχασε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέ να εκτελεί με το δεξί και τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει με δυσκολία. Στη συνέχεια της φάσης, ο Βραζιλίανος εξτρέμ ζήτησε πέναλτι, με διαιτητή και VAR να μην θεωρούν ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό.

Στα υπόλοιπα λεπτά το «τριφύλλι» περιόρισε στον μέγιστο βαθμό την απειλή της Σάμσουνσπορ, κράτησε ανέπαφη την εστία του και πανηγύρισε την πρόκριση στο Europa League.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ: Κοτσούκ, Γιαβρού (79′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μουσάμπα, Μακουμπού (85′ Αγντόγκντου), Εντσάμ, Εμρέ (60′ Ντιματά), Μουαντιλματζί (79′ Γιαλντίρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (72′ Σβιντέρσκι).