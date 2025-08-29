Οι ελληνικές ομάδες μαθαίνουν αντιπάλους: Η ώρα και το κανάλι της κλήρωσης σε Europa και Conference League

Η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών συλλόγων συνεχίζεται δυναμικά, καθώς τρεις ομάδες θα βρίσκονται στην κλήρωση της UEFA για τη League Phase. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν το εισιτήριο για το Europa League, ενώ η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Conference League.



Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο Μονακό την Παρασκευή 29 Αυγούστου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Η τελετή θα είναι κοινή και για τις δύο διοργανώσεις, με το Conference League να προηγείται. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, κάθε ομάδα θα μάθει τους έξι αντιπάλους της για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.





The league phase draw is tomorrow 👀



All you need to know ⬇️#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 28, 2025