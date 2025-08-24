ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0: Άνετη πρεμιέρα-ξεμούδιασμα και τώρα... Άντερλεχτ

Ξεκινώντας με έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο τη περασμένη Πέμπτη, η ΑΕΚ δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση κόντρα στον Πανσερραϊκό, πήρε εύκολο τρίποντο με σκορ 2-0 (23΄ Μάνταλος, 27΄ Ζίνι) και στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στους Βέλγους στην OPAP Arena για τα playoffs του Conference League.



Το ματς



Η πρώτη μεγάλη φάση του ματς έγινε στην πρώτη επίθεση του Πανσερραϊκού στο 5΄. Μετά από γέμισμα του τερματοφύλακα, ο Ιβάν πήρε την πρώτη μπάλα και έβγαλε τετ-α-τετ τον Γκρκιν, ο οποίος νικήθηκε από τον Στρακόσα.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 9΄οταν ο Ελιάσον βρήκε τον Μάνταλο με υπέροχη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του όμως πέρασε λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο εικοσάλεπτο, διατηρώντας ποσοστά κατοχής που άγγιζαν το 90%. Στο 21ο λεπτό η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι. Ο Πινέδα έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Ρότα μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Ζίνι να επιχειρεί την εκτέλεση αλλά να ανατρέπεται την ίδια στιγμή από τον Γκελασβίλι. Το πέναλτι μέτετρεψε σε γκολ ο Μάνταλος στο 23΄, κάνοντας το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα , ο Πενράις έβγαλε μια συρτή σέντρα, η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Ζίνι , ο οποίος δεν είχε πρόβλημα απο κοντά να κανει στο 2-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ανγκολέζου φορ με τη φανέλα της ΑΕΚ.

EUROKINISSI



Στο 34΄, ο Ζίνι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας προκαλώντας μεγάλη ανησυχία ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ ,με τον Νίκολιτς να το βγάζει εκτός άμεσα περνώντας στη θέση του τον Ρουμάνο, Ρασβάν Μαρίν.

EUROKINISSI



Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ΑΕΚ απείλησε με διπλή ευκαιρία, όταν ο Βίντα εκτέλεσε δύο διαδοχικά σουτ, τα οποία απέκρουσε με εξαιρετικές επεμβάσεις ο Τιναλίνι. Στο 60ο λεπτό ο Πιερό βρήκε δίχτυα με το κεφάλι μετά από σέντρα του Ρότα , αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα δεν μέτρησε. Η ΑΕΚ έριξε το τέμπο της με το μυαλό στη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στη Άντερλεχτ και το 2-0 παρέμεινε ως τη λήξη του ματς.



Οι συνθέσεις:







ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (83' Οντουμπάτζο), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (70' Κουτέσα), Ελίασον (83' Λιούμπισιτς), Ζίνι (36' Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65' Μπανζακί), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής)