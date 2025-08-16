ΑΕΚ: Το παράδειγμα του Αραούχο που δεν κατάφερε να ακολουθήσει ο Λαμέλα

Ο Έρικ Λαμέλα, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ, με τον Αργεντινό σταρ να υπογράφει τη λύση του συμβολαίου του, έπειτα από ένα χρόνο συνεργασίας με την «Ένωση». Λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ΑΕΚ, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός γνωστοποίησε πως σταματά και το ποδόσφαιρο και αναμένεται να αναλάβει ρόλο ως συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

EUROKINISSI

Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, ήρθε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι για λογαριασμό της ΑΕΚ, και άφησε τεράστιες προσδοκίες στους φιλάθλους της ομάδας, καθώς ήταν η πρώτη μεταγραφή... αεροδρομίου για τους «κιτρινόμαυρους» στην εποχή Ηλιόπουλου. Με τη φανέλα της «Ένωσης» αγωνίστηκε 31 φορές με απολογισμό 6 γκολ και 3 ασιστ. Οι τραυματισμοί που είχε υποστεί στο παρελθόν δεν τον άφησαν να «ξεδιπλώσει» την ποιότητα του και να είναι ο Λαμέλα που όλοι γνώριζαν με αποτέλεσμα να κρεμάσει στα 33 του χρόνια τα παπούτσια του αλλά να παραμείνει στο χώρο του ποδοσφαίρου από άλλο πόστο.

Αν κάτι θα μείνει στη μνήμη των ποδοσφαιρόφιλων της χώρας μας από την παρουσία του Έρικ Λαμέλα στην Ελλάδα θα είναι τα τέσσερα γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΠΑΟΚ με το ασύλληπτο βολέ στην Τούμπα, να κλέβει την παράσταση, στο «διπλό» της «Ένωσης», με τη μπάλα να καρφώνεται στο «παραθυράκι» της εστίας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ρότα και σουτ στην κίνηση από τον Λαμέλα.

Ο Αραούχο που έγινε θρύλος για την ΑΕΚ και «κόσμημα» για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ένας άλλος Αργεντίνος από τους πολλούς που έγραψαν ιστορία με τα «κιτρινόμαυρα» και για αρκετούς από τη νέα γενιά των φιλάθλων της ΑΕΚ ο αγαπημένος τους παίκτης, άφησε και εκείνος το δικό του αποτύπωμα, παρόλο που όταν έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της «Ένωσης» το 2017 δεν ήταν ένα μεγάλο όνομα αλλά ένας ακόμη επιθετικός που θα αγωνιζόταν για την ομάδα.

EUROKINISSI

Λίγα χρόνια αργότερα φρόντισε να γίνει σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ όχι μόνο για τα κατορθώματά του στο χορτάρι αλλά και για την προσφορά του ως άνθρωπος, κυρίως με τη στάση του απέναντι στις οικογένειες του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσούρη, που δολοφονήθηκαν από οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο «Σέρχιο» έγραψε τη δική του ιστορία, με την ΑΕΚ να κατακτά με εκείνον μπροστάρη δυο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας το 2018 και το 2023 (νταμπλ). Το δρομολόγιο Λας Πάλμας - ΑΕΚ το έκανε αρκετές φορές αλλά κάθε φορά που επέστρεφε στην «Ένωση» ήταν σαν να μην είχε φύγει ποτέ. Διακρίθηκε για το πάθος του και την ποιότητα του αλλά και τα εντυπωσιακά και κρίσιμα γκολ που πέτυχε θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη των φιλάθλων.