Ένταση στις Βρυξέλλες: Επίθεση της βελγικής αστυνομίας σε οπαδούς της ΑΕΚ (video)

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του κρίσιμου αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Άντερλεχτ, η ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες «μυρίζει» ένταση, με τη βελγική αστυνομία να επιτίθεται αναίτια σε οπαδούς της Ένωσης. Περίπου 1.300 φίλοι της ένωσης βρέθηκαν στην πόλη για να στηρίξουν τους παίκτες στον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Conference League.

Ενώ οι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία «Grand Place» και με συνθήματα και τραγούδια δημιουργούσαν γιορτινή ατμόσφαιρα, ξαφνικά δέχτηκαν επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αστυνομία, χωρίς κανένα προφανή λόγο, εγκλώβισε τους οπαδούς σε ένα στενό, έκανε χρήση χημικών και προχώρησε σε ξυλοδαρμούς.

🚨 Η αστυνομία του Βελγιου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε στενό και δεν τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία "Grand Place".



Οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν φίλους της Ένωσης.



🇧🇪 Αποστολή στο Βέλγιο: @Tasos_kapet

#aekfc pic.twitter.com/Nu3k9jShgk — Athletiko (@athletiko_gr) August 21, 2025

Η ένταση δεν κράτησε πολύ, με στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ να σπεύδουν άμεσα στο σημείο, προσπαθώντας να ηρεμήσουν την κατάσταση. Οι βελγικές αρχές κράτησαν τα στοιχεία ορισμένων φιλάθλων της ΑΕΚ και τους φόρεσαν πορτοκαλί περιβραχιόνια, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια. Τα περιστατικά αυτά, πάντως, αμαυρώνουν την ατμόσφαιρα λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Πηγή: Athletiko



