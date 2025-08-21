Live η «μάχη» της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα Πέμπτη 21/8 στις 21:00 την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει παράλληλα το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-4-2 με τον Θωμά Στρακόσα, κάτω από τα δοκάρια, τον Λάζαρο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Άρολντ Μουκουντί με τον Φιλίπε Ρέλβας στο δίδυμο των στόπερ, τον Σταύρο Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας, στον άξονα θα βρίσκονται οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, Ράζβαν Μάριν, Ντέρεκ Κουτέσα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ζίνι θα βρίσκονται στη γραμμή κρούσης.

