Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων: Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην μάχη των play offs, με στόχο να αποκτήσουν πλεονέκτημα από τον πρώτο κιόλας αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αγωνίζονται αντίστοιχα για το Europa League και το Conference League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τουρκική Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League. Στόχος των «πράσινων» είναι να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League. Η «Ένωση» καλείται να διαχειριστεί την πίεση ενός δύσκολου εκτός έδρας αγώνα και να επιστρέψει στην Αθήνα με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Κροατία για να αντιμετωπίσει τη Ριέκα και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» θα επιδιώξουν να βρουν ρυθμό και να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες της κροατικής ομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων: