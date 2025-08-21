Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την τεράστια πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Σαχτάρ και αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Europa League. Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους σε League Phase (μίνιμουμ στο Conference) θέλει να επιβεβαιώσει τη διαφορά ποιότητας του με την τουρκική ομάδα και να «τσεκάρει» το εισιτήριο του στο Europa.

Οι εντεκάδες:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Βαν Ντρονγκέλεν, Τόμασον, Έντσαμ, Μακούμπου, Γιουκσέλ, Ντιμάτα, Κίλιντς, Μάριους.

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση live μέσω του Athletiko.gr