Ο «ψυχωμένος» Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή (2-1) και πήρε προβάδισμα πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, ανέτρεψε το προβάδισμα της Σάμσουνσπορ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Τόμασον (51'), Κυριακόπουλος (66') και Πάλμερ Μπράουν (74') από εκτελέσεις κόρνερ χάρισαν τη νίκη στους «πράσινους».

Ιδανικό ντεμπούτο με την φανέλα του Παναθηναϊκού για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος (μαζί με τον Φώτη Ιωαννίδη) άλλαξαν την εικόνα του αγώνα με την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο.

Πλέον, το «τριφύλλι» καλείται να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα στη ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:00) στη Σαμψούντα.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Σφιντέρσκι κινήθηκε ως εξτρέμ από τα αριστερά, τροφοδότησε άψογα τον Μπακασέτα, ο οποίος παραλίγο να σκοράρει με ένα καταπληκτικό βολ πλανέ. Αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία τω δύο ομάδων στα πρώτα 20', που είχαν ως πρώτο στόχο να κλείσουν τους χώρους.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι «πράσινοι» άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό, δημιουργώντας καλύτερες ευκαιρίες. Ο Τετέ αρχικά απείλησε με μακρινό σουτ στο 21', δύο λεπτά αργότερα το δύσκολο σουτ του Σφιντέρσκι από πλάγια θέση κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 28' από το φάουλ του Μπακασέτα ο Κοτσούκ αιφνιδιάστηκε, έστρωσε την μπάλα στον Τουμπά όμως η εκτέλεση του πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία.

Η Σάμσουνσπορ απάντησε στο 37'όταν ο Μουαντιλματζί σκόραρε, γκολ το οποίο ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν μέτρησε λόγω αντικανονικής θέσης του σέντερ φορ.

Κακή αρχή, απίθανη αντίδραση

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ήταν «εφιαλτική». Ο Έντσαμ αρχικά στο 50' ανάγκασε τον Ντραγκόφσκι να διώξει ενστικτωδώς σε κόρνερ το όμορφο σουτ που επιχείρησε, κόρνερ από το οποίο η Σάμσουνσπορ «πάγωσε» το ΟΑΚΑ με σκόρερ τον Τόμασον.

Το μουδιασμένο διάστημα του Παναθηναϊκού γρήγορα ξεπεράστηκε, χάρη και στις αλλαγές του Βιτόρια. Εκεί, ξεκίνησε ένα απίστευτο «σφυροκόπημα» ευκαιριών για το «τριφύλλι» με δύο δοκάρια σε διάστημα ενός λεπτού από Σφιντέρσκι και Τουμπά. Η λύτρωση ήρθε στο 66' από τον Κυριακόπουλο, που με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε περίσσεια ψυχολογία και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Καλάμπρια στο ντεμπούτο του να είναι εκπληκτικός. Ο Ιταλός στο 74' κέρδισε ένα ακόμη κόρνερ από το οποίο ο Πάλμερ Μπράουν έδωσε στους «πράσινους» προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια διαχειρίστηκε άψογα τα υπόλοιπα λεπτά, έκλεισε τους χώρους και «κλείδωσε» μια πολύ σημαντική νίκη που τον φέρνει κοντά στη League Phase του Europa League.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (75’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού (88’ Αϊντοντού), Γιουκσέλ (67’ Τσιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67’ Μούγια).