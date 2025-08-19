Σωτήρης Νίνης: Από την απογείωση στην αφάνεια (vid)

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Σωτήρης Νίνης έβαλε τέλος σε μια σπουδαία καριέρα σε ηλικία 35 ετών. Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά, με τον ίδιο να αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη στα ελληνικά γήπεδα και τον ίδιο να δηλώνει ευλογημένος για όσα έζησε σαν ποδοσφαιριστής.

Από την ηλικία των 16 ετών που έκανε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα», μέχρι σήμερα ο Σωτήρης Νίνης χάρισε σπουδαίες στιγμές και αξίζει να θυμηθούμε κάποιες από αυτές με αποκορύφωμα το γκολ - ποίημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρόμα.

Τη σεζόν 2009-2010 στη φάση των «32» του Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Ρόμα με τον 20χρονο τότε Σωτήρη Νίνη να βάζει τη σφραγίδα του σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας του «τριφυλλιού». Ο νεαρός «υδραυλικός» πέτυχε ένα γκολ, μοίρασε δυο ασιστ, και «υπέγραψε» τη μεγαλειώδη νίκη των «πράσινων» που προκρίθηκε στους «16» της δεύτερης τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η εξέλιξη της καριέρας του δεν ήταν αυτή που όλοι περίμεναν με τον Νίνη να ταλαιπωρείται από αρκετούς τραυματισμούς και να βάζει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίνης πραγματοποίησε 33 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, έχοντας μάλιστα αγωνιστεί και σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις (Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012). Μάλιστα η Εθνική Ελλάδος αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή με ένα ποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα.