Παναθηναϊκός: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για Σάμσουνσπορ - Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Σάμσουνσπορ, ανακοινώνοντας την λίστα του για τις δύο αναμετρήσεις.

Με την τελευταία προπόνηση στο Κορωπί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00), στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Το «παρών» στο προπονητικό κέντρο έδωσε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στην ομάδα για να εμψυχώσει παίκτες και τεχνικό επιτελείο ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής μάχης.

Παράλληλα, η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια με την τουρκική ομάδα. Σε αυτή προστέθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος δηλώνει πανέτοιμος να προσφέρει από την πρώτη στιγμή, ενώ εκτός έμεινε ο Τιν Γεντβάι, απόφαση που σχετίζεται με τον τραυματισμό του Κροάτη στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ - Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».

