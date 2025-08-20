Ρενάτο Σάντσες: Μια «αναγέννηση» που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα του Παναθηναϊκού

Πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει μια σπουδαία μεταγραφή, είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες. Νωρίτερα, οι Πορτογάλοι ανέφεραν ότι οι «πράσινοι» είναι εκ των ομάδων που διεκδικούν τον μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις πληροφορίες του Athletiko να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά τους.



Δημοσίευμα από τη Γαλλία, έρχεται να ενισχύσει τα δεδομένα αυτά. Σύμφωνα με το «Footenfrance», η συμφωνία Παναθηναϊκού και Ρενάτο Σάντσες είναι προ των πυλών και το μόνο που απομένει για να υπογράψει ο Πορτογάλος στο «τριφύλλι» είναι μερικές λεπτομέρειες. Το flash.gr αναλύει το τι θα προσφέρει ο παίκτης στους «πράσινους» και πως μπορεί να τον αξιοποιήσει ο Βιτόρια.

Η επιστροφή του «παλιού μαθητή»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σάντσες δεν υπολογίζεται στο ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τη γαλλική ομάδα. Κεντρικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ο προπονητής Ρουί Βιτόρια, που τον ανέδειξε στην Benfica το 2015–16 και κατάφερε να τον εξελίξει σε πολυμήχανο ποδοσφαιριστή με χαρακτηριστικά box‑to‑box. Αυτή η προσωπική σχέση και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορεί να είναι καταλύτης στην επανεκκίνηση της καριέρας του Σάντσες, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή

Τι πρόκειται να φέρει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Reuters

Πίεση, build-up και μεταφορά μπάλας : Κατά την πορεία του από την Μπενφίκα εώς και την Λιλ, ο Σάντσες είχε ξεχωρίσει για το έντονο παιχνίδι του, την ικανότητα στη μεταφορά της μπάλας, την συμμετοχή στο build-up και την πίεση ψηλά στο γήπεδο

: Κατά την πορεία του από την Μπενφίκα εώς και την Λιλ, ο Σάντσες είχε ξεχωρίσει για το έντονο παιχνίδι του, την ικανότητα στη μεταφορά της μπάλας, την συμμετοχή στο build-up και την πίεση ψηλά στο γήπεδο Ταχύτητα και πρωτοβουλία στη δημιουργία : Ο Σάντσες κινείται ανάμεσα στις γραμμές και επιδιώκει την ανάπτυξη με πρώτη επαφή ή με δικό του σουτ. Δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες.

: Ο Σάντσες κινείται ανάμεσα στις γραμμές και επιδιώκει την ανάπτυξη με πρώτη επαφή ή με δικό του σουτ. Δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες. Εμπειρία σε κορυφαία επίπεδα : Διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία σε Μπενφίκα, Μπάγερν, Λιλ (με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ligue 1 το 2020–21), και [αρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχει και 32 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας.

: Διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία σε Μπενφίκα, Μπάγερν, Λιλ (με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ligue 1 το 2020–21), και [αρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχει και 32 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας. Ισορροπία ροτέισον και τακτικής: Με τα προσόντα του, μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις στον άξονα, είτε στην άμυνα είτε ως box‑to‑box χαφ, προσφέροντας ευελιξία στον Βιτόρια σε θέσεις που «πονάει».

Το ρίσκο με τους τραυματισμούς

Reuters

Η καριέρα του Σάντσες τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά ανοδική, αλλά ζορίστηκε από τραυματισμούς στις ομάδες όπου βρέθηκε. Ο Παναθηναϊκός μπροστά σε μία high-risk επιλογή, αν καταφέρει να τον διαχειριστεί σωστά, μπορεί να του προσφέρει την «αναγέννηση» που έψαχνε.