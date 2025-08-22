Οριστικό: «Πράσινος» ο Ρενάτο Σάντσες - Έρχεται Αθήνα για υπογραφές

Ο διεθνής Πορτογάλος μέσος Ρενάτο Σάντσες αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τον ήθελαν να κλείνει στην Τραμπζονσπόρ, οι «πράσινοι» έκαναν τη μεγάλη κίνηση και έκλεισαν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

Το «κλειδί» σε αυτήν την εξέλιξη φαίνεται να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, με τον οποίο ο Σάντσες είχε μια εξαιρετική συνεργασία στη Μπενφίκα, πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή των 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Μπάγερν. Ο 28χρονος χαφ, ο οποίος έχει κατακτήσει το Euro 2016 και το Nations League με την Εθνική Πορτογαλίας, θα ενισχύσει σημαντικά το κέντρο του Παναθηναϊκού, καλύπτοντας το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Αν και την περασμένη σεζόν στην Μπενφίκα ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος, ο Σάντσες έχει αποδείξει την αξία του. Κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του πέραν του Euro, αλλά και των εγχώριων τίτλων με την Μπάγερν Μονάχου ήταν η συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Λιλ το 2021, γεγονότα που τον καθιστούν μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τον Παναθηναϊκό.