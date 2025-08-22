Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Ένα γκολ... ανταμοιβή για το comeback του Αμερικανού «βράχου»

Πέρασαν 1.896 ημέρες. Τόσες χρειάστηκαν για να δει ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ξανά το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ μιας αναμέτρησης. Από τότε, σε ένα παιχνίδι της Αούστια Βιέννης με την Μάτερσμπουργκ, μεσολάβησαν πολλά στην καριέρα του Αμερικανού στόπερ: η μεταγραφή του στην Τρουά, η μετάβαση του από την Γαλλία στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και ο σοβαρός τραυματισμός του.

Πέρασαν 16 δύσκολοι μήνες για να αγωνιστεί ξανά σε επίσημη αναμέτρηση ο Πάλμερ-Μπράουν. Ένας χρόνος και κάτι, γεμάτος «εσωτερικές» μάχες, χειρουργεία, σκέψεις πως μπορεί να μην μπορέσει να κάνει ξανά αυτό που αγαπά. Κι όμως, ο 28χρονος πλέον αμυντικός βγήκε πιο δυνατός από αυτή τη διαδικασία. Το γκολ της ανατροπής το βράδυ της Πέμπτης (21/8) κόντρα στη Σάμσουνσπορ, ήταν απλώς το... κερασάκι μιας επιβράβευσης που δικαιωματικά έχει κερδίσει ο Αμερικάνος από την περασμένη κιόλας σεζόν.

Το έδειξε στην προετοιμασία, το επιβεβαίωσε στα επίσημα

Ο Ρουί Βιτόρια στήριξε τον Πάλμερ-Μπράουν από την αρχή της προετοιμασίας, βλέποντας στο πρόσωπο του τον παίκτη με το πληρέστερο «πακέτο» από τους υπόλοιπους διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς: ψυχραιμία, ταχύτητα, καθαρό μυαλό και ικανότητα να βοηθήσει στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Μαζί με τον υποτιμημένο - αλλά εξαιρετικά σταθερό - Τουμπά, συνθέτουν από νωρίς στη χρονιά ένα δίδυμο που δίνει στον Παναθηναϊκό την ηρεμία που κάθε μεγάλη ομάδα χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας της.

Ο Μπράουν, πλέον στα 28 του, αποπνέει εμπιστοσύνη και ωριμότητα. Άλλωστε, το απέδειξε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Σαχτάρ, όπου αν και έκανε ένα εύκολο λάθος νωρίς (μόλις στο 17'), δεν έχασε τη συγκέντρωσή του ούτε για δευτερόλεπτο. Αντίθετα, διατήρησε την ψυχραιμία του και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «μηδενίσει» τα επιθετικά «όπλα» των Ουκρανών σε 210' αγωνιστικά λεπτά.

Το ποδόσφαιρο τον πλήγωσε, αλλά τώρα αρχίζει να του επιστρέφει όσα του χρωστά. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα; Να μείνει υγιής. Αν το καταφέρει, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει απλώς βρει έναν στόπερ. Θα έχει βρει έναν ηγέτη.