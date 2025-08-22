Πράξη σεβασμού από τους φιλάθλους της Σαμσουνσπόρ: Μάζεψαν τα σκουπίδια που άφησαν στο ΟΑΚΑ (vid)
Οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ έδωσαν το καλό παράδειγμα μαζεύοντας τα σκουπίδια τους μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, ανατρέποντας το εις βάρος του 0-1 σε 2-1 με τα γκολ του Κυριακόπουλου και του Τουμπά. Οι «πράσινοι» χρειάζονται ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8,20:00) στη Σαμψούντα για να βρεθούν στη League Phase του Europa League και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.
Στη χθεσινή (21/8) αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο πλευρό της ομάδας, δίνοντας τους και εκείνοι την ώθησή τους για να φτάσει το «τριφύλλι» στην ανατροπή. Εκτός όμως από τους οπαδούς των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ φιλοξενήθηκαν και οι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ, οι οποίοι με τη λήξη της αναμέτρησης προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση.
Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας μάζεψαν όλα τα σκουπίδια από τις κερκίδες του γηπέδου και παρέδωσαν το χώρο που τους φιλοξένησε έτσι όπως ακριβώς το βρήκαν. Η κίνησή τους καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Tik Tok και τα θετικά σχόλια από τους χρήστες της πλατφόρμας έπεσαν «βροχή».