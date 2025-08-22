Πράξη σεβασμού από τους φιλάθλους της Σαμσουνσπόρ: Μάζεψαν τα σκουπίδια που άφησαν στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, ανατρέποντας το εις βάρος του 0-1 σε 2-1 με τα γκολ του Κυριακόπουλου και του Τουμπά. Οι «πράσινοι» χρειάζονται ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8,20:00) στη Σαμψούντα για να βρεθούν στη League Phase του Europa League και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Στη χθεσινή (21/8) αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο πλευρό της ομάδας, δίνοντας τους και εκείνοι την ώθησή τους για να φτάσει το «τριφύλλι» στην ανατροπή. Εκτός όμως από τους οπαδούς των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ φιλοξενήθηκαν και οι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ, οι οποίοι με τη λήξη της αναμέτρησης προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση.

@malavi55 Panathinaikos FC - Samsunspor Avrupa Ligi maçı sonrası Samsunspor taraftarları kadınlar çocuklar hep beraber tribündeki çöplerini toplayıp trübünü tertemiz bırakarak örnek bir davranış sergiledi

Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας μάζεψαν όλα τα σκουπίδια από τις κερκίδες του γηπέδου και παρέδωσαν το χώρο που τους φιλοξένησε έτσι όπως ακριβώς το βρήκαν. Η κίνησή τους καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Tik Tok και τα θετικά σχόλια από τους χρήστες της πλατφόρμας έπεσαν «βροχή».