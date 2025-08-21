Το βίντεο που δείχνει την απρόκλητη επίθεση της Αστυνομίας στους οπαδούς της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Βέλγιο για τον αγώνα της με την Άντερλεχτ, για τα playoff του Conference League, όμως η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης των Βρυξελλών χάλασε αρκετές ώρες πριν τη σέντρα με ευθύνη της βελγικής αστυνομίας.



Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, αρκετοί από τους οπαδούς της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία «Grand Place», όπου με συνθήματα και τραγούδια δημιουργούσαν κλίμα γιορτής, μπαίνοντας στο πνεύμα της αναμέτρησης.



Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στιγμιαία άλλαξε, όταν οι βελγικές αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν αναίτια στους οπαδούς της Ένωσης, κάνοντας χρήση χημικών και προχωρώντας σε ξυλοδαρμούς.



🚨 Η αστυνομία του Βελγιου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε στενό και δεν τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία "Grand Place".



Οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν φίλους της Ένωσης.



🇧🇪 Αποστολή στο Βέλγιο: @Tasos_kapet

#aekfc pic.twitter.com/Nu3k9jShgk — Athletiko (@athletiko_gr) August 21, 2025

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ να βοηθήσουν, ενώ έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συλλήψεις οπαδών της Ένωσης.



Mάλιστα, η αστυνομία του Βελγίου έχει προχωρήσει σε 40 προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα.



Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της Ένωσης, η βελγική αστυνομία μοιάζει ανένδοτη, δεν ακούει τίποτα κι επιμένει στην ακατανόητη και προκλητική απόφασή της.