Χωρίς φιλάθλους ο ΠΑΟΚ στην Κροατία – «Υψηλής επικινδυνότητας» το ματς με τη Ριέκα

Με απόντες τους φιλάθλους του θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ριέκα, το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:45), στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους με στόχο την πρόκριση στη League Phase, ωστόσο θα στερηθούν τη στήριξη του κόσμου τους στις κερκίδες του σταδίου, καθώς οι Αρχές της Κροατίας έκριναν το ματς ως «υψηλής επικινδυνότητας».

Παρότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε απευθυνθεί επισήμως στην UEFA, ζητώντας τα εισιτήρια που δικαιούται για τον αγώνα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αποφάσεις που λαμβάνονται για λόγους δημόσιας ασφάλειας από τις κρατικές αρχές.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ύστερα από εισήγηση της τοπικής αστυνομίας, η οποία επικαλέστηκε προηγούμενα περιστατικά, ζητώντας τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών.