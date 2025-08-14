Super League 1: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων της 2ης αγωνιστικής

Η Super League 1 έκανε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 30 και 31 Αυγούστου.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (30/8) με τέσσερις αναμετρήσεις. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο (19:00), ενώ μισή ώρα αργότερα ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ (19:30). Ακολουθούν οι αναμετρήσεις Άρης - Παναιτωλικός (21:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΑΕΛ - Κηφισιά (21:30).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Κυριακή με τρεις αγώνες. Οι τρεις «ευρωπαίοι», Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα αγωνιστούν εντός έδρας, χάρη στους κλειδάριθμους που εξασφάλισαν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου