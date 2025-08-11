Stoiximan Super League: Οι μέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής

Η νέα σεζόν της Stoiximan Super League ξεκινάει επίσημα στις 23 Αυγούστου, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.

Το Σάββατο, 23 Αυγούστου, η αυλαία ανοίγει με τρεις αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο νταμπλούχος της περσινής σεζόν, θα υποδεχθεί στο "Γ. Καραϊσκάκης" τον Αστέρα Aktor στις 20:00, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Την ίδια ώρα, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο, ενώ ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.

Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, η δράση συνεχίζεται με τρεις ακόμα αγώνες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο στις 19:45. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ θα παίξει εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό στις 20:15, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ στην Τούμπα στις 21:00.

Η πρώτη αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά στις 19:30.

Αναλυτικό πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 23 Αυγούστου

20:00: Άρης – Βόλος

Κυριακή, 24 Αυγούστου

19:45: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου

19:30: Λεβαδειακός – Κηφισιά