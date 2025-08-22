«Τσεκάρει την περίπτωση του Λούντμπεργκ ο Ολυμπιακός»

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού συνεχίζεται και η υπόθεση του «γκαρντ» είναι από τις περιπτώσεις που «καίνε» τους «ερυθρόλευκους» καθώς χρειάζονται επειγόντως ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση ενόψει της νέας σεζόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να είναι «γνωστό» πως βρίσκεται στα «ραντάρ» των Πειραιωτών αλλά μόνο από εκείνα που προκύπτουν, μέσα από δημοσιεύματα από το εξωτερικό που συνδέουν παίκτες με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα ένα δημοσίευμα από τη Σερβία θέλησε να «ξεσηκώσει» τους φιλάθλους της ομάδας, αναφέροντας πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ίφε Λούντμπεργκ, με τον διεθνή Δανό να μένει ελεύθερος από την Παρτιζάν και να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

🚨BREAKING: Lundberg at a crossroads!



According to our sources, Zenit and Olympiacos are currently interested in the Danish international. As a reminder, Partizan has given Lundberg the green light to choose his next destination, and he will not be part of the team next season! pic.twitter.com/6iE8kmUTFO — TeleSport.rs (@TelesportRS) August 22, 2025

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα ο Ολυμπιακός είναι η μια από τις δυο ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Λούντμπεργκ αλλά ο 30χρονος γκαρντ βρίσκεται και στη λίστα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με αποτέλεσμα ο παίκτης να πρέπει να αποφασίσει σε ποια από τις δυο ομάδες θα αγωνίζεται του χρόνου.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην EuroLeague, με τη φανέλα της Παρτιζάν, ο Λούντμπεργκ είχε κατά μέσο όρο 7.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.