«Χάλασε» του ΜαΚόρμακ - Αλλάζει στόχους ο Ολυμπιακός

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού συνεχίζεται και μετά την αρνητική απάντηση του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν ακόμη έναν ή και δυο σέντερ που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία τους, καθώς παρά την απόκτηση του Ντόντα Χολ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο απουσιάζουν από την ομάδα λόγω Eurobasket με τις εθνικές του ομάδες και θα χρειαστεί να ενσωματωθεί παίκτης σε αυτή τη θέση για να βγουν οι προπονήσεις.

Οι «Πειραιώτες» προσέφεραν στον ΜακΚόρμακ ένα συμβόλαιο διάρκειας δυο μηνών ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία χωρίς εγγυήσεις για την μετέπειτα συνεργασία. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες ο 26χρονος σέντερ απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού διότι αναζητούσε κάτι πιο σίγουρο στην καριέρα του.

Στην αναμονή για «γκαρντ»

Εκτός όμως από τη θέση του σέντερ, ακόμη ένα ζήτημα που «καίει» τον Ολυμπιακό και όχι για λόγους προπόνησης είναι αυτό του γκαρντ. Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί αλλά η τεχνική ηγεσία θέλει να είναι βέβαιη για την επιλογή που θα κάνει και αναζητάει τις καλύτερες συνθήκες και τις καλύτερες προοπτικές την ιδανική περίπτωση ενός αθλητή ο οποίος θα ταιριάξει «γάντι» στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεν θα είναι η μεταγραφή του «στοίχημα».