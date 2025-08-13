Ο Χαραλαμπόπουλος στην ΑΕΚ – Ο 15ος που ενώνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και «Ένωση»

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, με τον Έλληνα φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Με αυτή τη μεταγραφή, ο 27χρονος διεθνής μπαίνει σε ένα ξεχωριστό κλαμπ παικτών που έχουν φορέσει τις φανέλες και των τριών μεγάλων ελληνικών ομάδων: Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Η καριέρα του Χαραλαμπόπουλου ξεκίνησε σε υψηλό επίπεδο το 2012, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε μέχρι το 2018. Το 2019 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, πριν πλέον μετακομίσει στα «κιτρινόμαυρα».

Το ίδιο κατόρθωμα έχει πετύχει φέτος και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος το καλοκαίρι ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας περάσει προηγουμένως από τον Ολυμπιακό (2015-2019) και την ΑΕΚ (2019-2021).

Ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο Άριαν Κόμαζετς στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ενώ στη λίστα φιγουράρουν μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ: Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Μπουρούσης, Ματ Λοτζέσκι, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Γιώργος Μπόγρης, Βασίλης Καββαδάς, Αντώνης Κόνιαρης, Γιάννης Αθηναίου, Βασίλης Ξανθόπουλος και Δημήτρης Αγραβάνης.

Αναλυτικά

Άριαν Κόμαζετς: Παναθηναϊκός 1992-1993, Ολυμπιακός 1998-1999, ΑΕΚ 2001

Παναθηναϊκός 1992-1993, Ολυμπιακός 1998-1999, ΑΕΚ 2001 Δημήτρης Παπανικολάου: Ολυμπιακός 1995-2002, Παναθηναϊκός 2003-2007, ΑΕΚ 2007-2009, 2012

Ολυμπιακός 1995-2002, Παναθηναϊκός 2003-2007, ΑΕΚ 2007-2009, 2012 Ανδρέας Γλυνιαδάκης: Παναθηναϊκός 1997-2001, ΑΕΚ 2003-2005, 2007, Ολυμπιακός 2009-2012



Παναθηναϊκός 1997-2001, ΑΕΚ 2003-2005, 2007, Ολυμπιακός 2009-2012 Χάρης Γιαννόπουλος: Ολυμπιακός 2008-2009, Παναθηναϊκός 2012-2013, ΑΕΚ 2018-2020

Ολυμπιακός 2008-2009, Παναθηναϊκός 2012-2013, ΑΕΚ 2018-2020 Ματ Λοτζέσκι: Ολυμπιακός 2013-2017, Παναθηναϊκός 2017-2019, ΑΕΚ 2020-2021

Ολυμπιακός 2013-2017, Παναθηναϊκός 2017-2019, ΑΕΚ 2020-2021 Λουκάς Μαυροκεφαλίδης: Ολυμπιακός 2007-2011, Παναθηναϊκός 2013-2015, ΑΕΚ 2015-2016, 2017

Ολυμπιακός 2007-2011, Παναθηναϊκός 2013-2015, ΑΕΚ 2015-2016, 2017 Γιάννης Μπουρούσης: ΑΕΚ 2001-2006, Ολυμπιακός 2006-2011, Παναθηναϊκός 2016-2017

ΑΕΚ 2001-2006, Ολυμπιακός 2006-2011, Παναθηναϊκός 2016-2017 Γιώργος Μπόγρης: Παναθηναϊκός 2007-2009, Ολυμπιακός 2017-2019, ΑΕΚ 2021-2022



Παναθηναϊκός 2007-2009, Ολυμπιακός 2017-2019, ΑΕΚ 2021-2022 Βασίλης Καββαδάς: Ολυμπιακός 2013-2016, ΑΕΚ 2017-2019, Παναθηναϊκός 2021-2022



Ολυμπιακός 2013-2016, ΑΕΚ 2017-2019, Παναθηναϊκός 2021-2022 Αντώνης Κόνιαρης: Παναθηναϊκός 2014-2016, Ολυμπιακός 2019-2021, ΑΕΚ 2021-2023



Παναθηναϊκός 2014-2016, Ολυμπιακός 2019-2021, ΑΕΚ 2021-2023 Γιάννης Αθηναίου: ΑΕΚ 2014-2015, Ολυμπιακός 2015-2017, Παναθηναϊκός 2019-2020



ΑΕΚ 2014-2015, Ολυμπιακός 2015-2017, Παναθηναϊκός 2019-2020 Βασίλης Ξανθόπουλος: Ολυμπιακός 1997, Παναθηναϊκός 2004-2005, 2006-2007, 2012-2013, ΑΕΚ 2017-2019, 2022-2023



Ολυμπιακός 1997, Παναθηναϊκός 2004-2005, 2006-2007, 2012-2013, ΑΕΚ 2017-2019, 2022-2023 Δημήτρης Αγραβάνης: Ολυμπιακός 2013-2019, Παναθηναϊκός 2023, ΑΕΚ 2023-2024



Ολυμπιακός 2013-2019, Παναθηναϊκός 2023, ΑΕΚ 2023-2024 Βασίλης Τολιόπουλος: Ολυμπιακός 2015-2019, ΑΕΚ 2019-2021, Παναθηναϊκός 2025



Ολυμπιακός 2015-2019, ΑΕΚ 2019-2021, Παναθηναϊκός 2025 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Παναθηναϊκός 2012-2018, Ολυμπιακός 2019-2021, ΑΕΚ 2025

Συνολικά, με την προσθήκη του Χαραλαμπόπουλου, οι παίκτες που έχουν περάσει από τα τρία αυτά ιστορικά κλαμπ φτάνουν πλέον τους 15, επιβεβαιώνοντας ότι οι μετακινήσεις μεταξύ των «αιωνίων» και της ΑΕΚ, αν και σπάνιες στο παρελθόν, έχουν γίνει πιο συχνές τα τελευταία χρόνια.