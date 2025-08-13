Ο Χαραλαμπόπουλος στην ΑΕΚ – Ο 15ος που ενώνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και «Ένωση»
Με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο Χαραλαμπόπουλος έγινε ο 15ος παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και «Ένωσης».
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, με τον Έλληνα φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Με αυτή τη μεταγραφή, ο 27χρονος διεθνής μπαίνει σε ένα ξεχωριστό κλαμπ παικτών που έχουν φορέσει τις φανέλες και των τριών μεγάλων ελληνικών ομάδων: Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
Η καριέρα του Χαραλαμπόπουλου ξεκίνησε σε υψηλό επίπεδο το 2012, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε μέχρι το 2018. Το 2019 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, πριν πλέον μετακομίσει στα «κιτρινόμαυρα».
Το ίδιο κατόρθωμα έχει πετύχει φέτος και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος το καλοκαίρι ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας περάσει προηγουμένως από τον Ολυμπιακό (2015-2019) και την ΑΕΚ (2019-2021).
Ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο Άριαν Κόμαζετς στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ενώ στη λίστα φιγουράρουν μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ: Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Μπουρούσης, Ματ Λοτζέσκι, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Γιώργος Μπόγρης, Βασίλης Καββαδάς, Αντώνης Κόνιαρης, Γιάννης Αθηναίου, Βασίλης Ξανθόπουλος και Δημήτρης Αγραβάνης.
Αναλυτικά
- Άριαν Κόμαζετς: Παναθηναϊκός 1992-1993, Ολυμπιακός 1998-1999, ΑΕΚ 2001
- Δημήτρης Παπανικολάου: Ολυμπιακός 1995-2002, Παναθηναϊκός 2003-2007, ΑΕΚ 2007-2009, 2012
- Ανδρέας Γλυνιαδάκης: Παναθηναϊκός 1997-2001, ΑΕΚ 2003-2005, 2007, Ολυμπιακός 2009-2012
- Χάρης Γιαννόπουλος: Ολυμπιακός 2008-2009, Παναθηναϊκός 2012-2013, ΑΕΚ 2018-2020
- Ματ Λοτζέσκι: Ολυμπιακός 2013-2017, Παναθηναϊκός 2017-2019, ΑΕΚ 2020-2021
- Λουκάς Μαυροκεφαλίδης: Ολυμπιακός 2007-2011, Παναθηναϊκός 2013-2015, ΑΕΚ 2015-2016, 2017
- Γιάννης Μπουρούσης: ΑΕΚ 2001-2006, Ολυμπιακός 2006-2011, Παναθηναϊκός 2016-2017
- Γιώργος Μπόγρης: Παναθηναϊκός 2007-2009, Ολυμπιακός 2017-2019, ΑΕΚ 2021-2022
- Βασίλης Καββαδάς: Ολυμπιακός 2013-2016, ΑΕΚ 2017-2019, Παναθηναϊκός 2021-2022
- Αντώνης Κόνιαρης: Παναθηναϊκός 2014-2016, Ολυμπιακός 2019-2021, ΑΕΚ 2021-2023
- Γιάννης Αθηναίου: ΑΕΚ 2014-2015, Ολυμπιακός 2015-2017, Παναθηναϊκός 2019-2020
- Βασίλης Ξανθόπουλος: Ολυμπιακός 1997, Παναθηναϊκός 2004-2005, 2006-2007, 2012-2013, ΑΕΚ 2017-2019, 2022-2023
- Δημήτρης Αγραβάνης: Ολυμπιακός 2013-2019, Παναθηναϊκός 2023, ΑΕΚ 2023-2024
- Βασίλης Τολιόπουλος: Ολυμπιακός 2015-2019, ΑΕΚ 2019-2021, Παναθηναϊκός 2025
- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Παναθηναϊκός 2012-2018, Ολυμπιακός 2019-2021, ΑΕΚ 2025
Συνολικά, με την προσθήκη του Χαραλαμπόπουλου, οι παίκτες που έχουν περάσει από τα τρία αυτά ιστορικά κλαμπ φτάνουν πλέον τους 15, επιβεβαιώνοντας ότι οι μετακινήσεις μεταξύ των «αιωνίων» και της ΑΕΚ, αν και σπάνιες στο παρελθόν, έχουν γίνει πιο συχνές τα τελευταία χρόνια.