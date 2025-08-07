Ολυμπιακός: Μια «ανάσα» από την απόκτηση νέου σέντερ

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του. Η προτεραιότητα είναι ένα ακόμη γκαρντ που θα μπορεί να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι «ερυθρόλευκοι» κοιτάζουν αρκετές περιπτώσεις από το NBA και παίκτες που ξεχώρισαν στο Summer League, ωστόσο δεν βιάζονται να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Εκτός από την θέση του γκαρντ, όπως σας ενημερώσαμε, οι Πειραιώτες φαίνεται πως θα κινηθούν και για την απόκτηση ακόμη ενός ή δύο σέντερ. Μπορεί πρόσφατα να αποκτήθηκε ο Χολ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Μιλουτίνοφ να ανανέωσε, ωστόσο οι δυο τελευταίοι απουσιάζουν για τα φιλικά προετοιμασίας και για το Ευρωμπάσκετ με τις εθνικές τους ομάδες.

Έτσι, για να βγουν οι προπονήσεις, δεν αποκλείεται ο σύλλογος να προχωρήσει στην απόκτηση παικτών που θα βοηθήσουν ώστε να βγει το πρόγραμμα των προπονήσεων, όπως έχει οριστεί από τον Μπαρτζώκα.

Στα ραντάρ ο ΜακΚόρμακ

Έτσι, προέκυψε η περίπτωση του Ντέβιντ ΜακΚόρμακ, τον οποίο ο Ολυμπιακός σκέφτεται έντονα να τον εντάξει στην ομάδα, δίνοντας του παράλληλα και την προοπτική να μείνει στο ρόστερ. Το πλάνο είναι να προσφέρει στον 26χρονο σέντερ ύψους 208 εκατοστών δίμηνο συμβόλαιο και η υπόθεσή του να αξιολογηθεί, όπως και η πιθανότητα να μείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.





Ο ΜακΚόρμακ έχει εμπειρία από την EuroLeague, καθώς πέρσι αγωνίστηκε στην αρχή της σεζόν στην Μιλάνο (έξι ματς), αλλά ακολούθως πήρε μεταγραφή στην Άλμπα Βερολίνου, όπου έγινε ο βασικός σέντερ των Γερμανών. Είναι απόφοιτος του Κάνσας και την επαγγελματική του καριέρα την ξεκίνησε από την Τουρκία. Έχει παίξει από το 2022 έως το 2024 στην Μπεσίκτας, στην Νταρουσάφακα και στην Γαλατάσαραϊ.



Τη σεζόν 2024/25 με την Άλμπα έπαιξε 22 αγώνες στην Euroleague (τους 19 ως μέλος της πρώτης πεντάδας) και κατέγραψε στη στατιστική του 8,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ.