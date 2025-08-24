EuroLeague Final Four: Αιχμές κατά EuroLeague και Γιαννακόπουλου από εκπρόσωπο των Σέρβων

Η έδρα του επόμενου Final Four της EuroLeague παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με Βελιγράδι και Αθήνα να βρίσκονται σε «σκληρή» κόντρα για τη φιλοξενία της κορυφαίας μπασκετικής γιορτής. Παρά τις έντονες ζυμώσεις, οι μέτοχοι της διοργάνωσης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση.

Στο φόντο αυτής της εκκρεμότητας, ο διευθυντής της «Belgrade Arena», Γκόραν Γκρμπόβιτς, τοποθετήθηκε μέσω του σερβικού podcast «Jao Mile», εξαπολύοντας αιχμές τόσο κατά της EuroLeague όσο και κατά της υποψηφιότητας της Αθήνας.

Ο Γκρμπόβιτς υποστήριξε πως το Βελιγράδι ήταν η πρώτη πόλη που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, ενώ η Αθήνα «εμφανίστηκε από το πουθενά» για να διεκδικήσει μερίδιο. Παράλληλα, κατήγγειλε τη διαδικασία επιλογής, λέγοντας ότι απαιτούνται ατελείωτες αιτήσεις και έγγραφα, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί αποκλειστικά από το ύψος της οικονομικής προσφοράς, όπως -κατά τα λεγόμενά του- έγινε με το Άμπου Ντάμπι.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο και για «προδότες εντός Σερβίας» που, όπως είπε, πιέζουν ώστε η έδρα να μεταφερθεί στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι έμμεσα την ελληνική υποψηφιότητα.

«Φαβορί η Αθήνα, πρόβλημα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

Ο Σέρβος παράγοντας παραδέχθηκε ότι η Αθήνα εμφανίζεται ως φαβορί, ωστόσο θεωρεί πως το μεγαλύτερο «εμπόδιο» είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές μεγάλες ομάδες δεν επιθυμούν να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ λόγω της εκρηκτικής σχέσης του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού με τη διοργάνωση.

«Τα μεγάλα κλαμπ δεν θέλουν την Αθήνα εξαιτίας του Γιαννακόπουλου, που προσβάλλει και βρίζει διαρκώς την EuroLeague και τους πάντες. Παρόλα αυτά, η διοίκηση δεν φαίνεται να ενοχλείται. Οπότε… ας πάμε στην Αθήνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πάντως πως για το 2027 και το 2029 η EuroLeague έχει ήδη «κλείσει» με το Άμπου Ντάμπι, το οποίο θα φιλοξενήσει το Final Four, χάρη στην ιδιαίτερα ελκυστική –οικονομικά– πρότασή του.