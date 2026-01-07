Κίνηση: Επιστροφή στα γνωστά στον Κηφισό - «Κοκκινίζουν» Κέντρο και Κηφισίας

Την γνωστή εικόνα από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου παρουσιάζει η κίνηση σε κομβικούς δρόμους της Αττικής μετά από την εορταστική ανάπαυλα των περασμένων εβδομάδων.

Στον Κηφισό παρατηρείται αυξημένη καθυστέρηση στο ρεύμα εξόδου προς Λυκόβρυση. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη υπομονή καθώς το κομφούζιο εκτείνεται από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημειώνεται μάλιστα ότι λίγο πριν τις 7 το πρωί, σημειώθηκε μικρό κομφούζιο λόγω ακινητοποίηση οχήματος για άγνωστο λόγο. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Ωστόσο, γύρω τις οκτώ η κίνηση ομαλοποιήθηκε μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το σημείο.

Στη λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακό κομφούζιο εντοπίζεται και στα δυο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Χαλανδρίου. Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το μήκος της βασιλίσσης Σοφίας έως την πλατεία Μαβίλλη.

Στον Πειραιά, καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στον κόμβο γύρω από τον λιμένα.

Στην Αττική Οδό, δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις και η κίνηση διεξάγεται ομαλά.